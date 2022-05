. Nella tappa inaugurale della Diamond League 2022, in quel di Doha, il 23enne azzurro ci prova nonostante una concorrenza spietata. Alla fine è, fermando il cronometro a 20"41 con tanto vento a favore sul rettilineo (+2.1), tre decimi più lento rispetto al suo personale sul mezzo giro di pista e con quasi sette decimi di ritardo rispetto al. Ennesima dimostrazione del ritardo di condizione in questo avvio di stagione outdoor, già mostrato una settimana prima nei 100 m di Nairobi

Bisogna tuttavia tenere conto di diversi fattori a discapito di Tortu : iscritto alla gara con ilpiù alto sui 200 m, l'azzurro è stato costretto a partire dalla corsia numero 1, ovvero da posizione molto svantaggiosa; inoltre, come anche dichiarato dal trionfatore statunitense, gli atleti hanno dovuto fare i conti con una raffica di vento contrario in curva, nonostante la prove venga indicata ventosa dalla giuria, dunque i tempi non sono omologabili. Per l'olimpionico della staffetta 4x100 due settimane lontano dalle competizioni, con l'obiettivo di ritrovare la gamba in vista della prossima uscita al meeting di Trieste il 28 maggio, questa volta sui 100.