Tamberi: "Oggi non ho fatto salto in alto, da capire cosa non è andato"

Gianmarco Tamberi ne ha parlato ai microfoni della Rai: “Dare la colpa al vento sarebbe la classica scusa che non ti fa imparare, ci sono evidenti problemi tecnici. In allenamento ci sono alti e bassi dovuti a inconsapevolezze tecniche, ma non è chiaramente il vento il problema. Abbiamo iniziato le gare consci che non devo essere al top della forma ora, ma non mi aspettavo una prestazione del genere: da cancellare e mettere da parte, bisogna capire cosa non è andato per non sbagliare a Birmingham. Io faccio salto in alto e oggi non ho fatto salto in alto”.

Il 29enne sarà infatti in gara tra otto giorni in Gran Bretagna per la seconda tappa della Diamond League e cercherà di ottenere un risultato decisamente migliore. Il nostro portacolori ha poi cercato di rialzare la testa, anche perché l’appuntamento più importante della stagione è in programma tra un paio di mesi: “Non inficia comunque il mio percorso verso i Mondiali, sono cose che stimolano: prendere gli schiaffi fa bene, anche l’anno scorso ho fatto gare a 2.20“.

