Quattro italiani saranno protagonisti in occasione della prima tappa della Diamond League, che andrà in scena venerdì 13 maggio. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera inizia la propria avventura a Doha (Qatar) e gli azzurri cercheranno di illuminare la scena, con la possibilità di schierare ben due Campioni Olimpici: Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu.

Il marchigiano, detentore del diamantone, si rimette in gioco dopo aver conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali indoor un paio di mesi fa. Il saltatore in alto, pronto per il debutto stagionale all’aperto, è atteso dal vibrante confronto con Mutaz Essa Barshim, il padrone di casa con cui ha condiviso la medaglia d’oro a Tokyo, e con il formidabile sudcoreano Sanghyeok Woo (Campione del Mondo al coperto e fresco di un balzo a 2.32 metri).

Nadia Battocletti, impegnata sui 3000 metri. La trentina, capace di siglare il record italiano sulle 2 miglia e sui 5 km su strada, cercherà di mettersi in luce. Vedremo all’opera anche Ahmed Abdelwahed sui 3000 siepi. Il velocista brianzolo, invece, scenderà in pista per la seconda gara stagionale, dopo aver corso i 100 metri in un alto 10.24 a Nairobi (Kenya) lo scorso sabato. Il Campione Olimpico della 4×100 si cimenterà sui 200 metri, la distanza che sarà di riferimento in questa stagione. L’azzurro sarà chiamato a sfidare i migliori specialisti in circolazione ovvero il canadese André De Grasse (Campione Olimpico), gli statunitensi Noah Lyles (Campione del Mondo) e Fred Kerley (19.80 in stagione). Ai blocchi di partenza anche. La trentina, capace di siglare il record italiano sulle 2 miglia e sui 5 km su strada, cercherà di mettersi in luce. Vedremo all’opera anche

Diamond League Doha, programma e orari

VENERDÌ 13 MAGGIO

17.10 Salto con l’asta (maschile)

17.23 Salto triplo (femminile)

17.25 Getto del peso (femminile)

18.04 400 metri (femminile)

18.15 Salto in alto (maschile), con Gianmarco Tamberi

18.17 3000 metri (femminile), con Nadia Battocletti

18.35 400 ostacoli (maschile)

18.43 Tiro del giavellotto (maschile)

18.49 800 metri (maschile)

19.02 100 ostacoli (femminile)

19.12 200 metri (maschile), con Filippo Tortu

19.23 1500 metri (maschile)

19.36 200 metri (femminile)

19.47 3000 siepi (maschile), con Ahmed Abdelwahed

Diamond League Doha, in diretta tv e live streaming

Venerdì 13 maggio, la Diamond League di Doha sarà visibile in diretta tv in chiaro con collegamento dalle 18:30 su RAI 2 e in streaming gratuito su Rai Play. L'evento sarà disponibile anche, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204) con collegamento a partire dalle ore 18:00 e in livestreaming, sempre per i clienti, su SkyGo e Now TV.

