" Sono molto felice che dopo 4 anni e mezzo di attesa finalmente è arrivato il giorno in cui è stata fatta giustizia. Probabilmente non potrò dimenticare tutte le cose, ma il giorno di oggi mi ripaga un po' di tante battaglie che insieme ad altri che mi sono stati vicini ho dovuto affrontare in questi quattro anni e mezzo, che non sono stati per nulla facil i". Con queste parole Alex Schwazer commenta l'archiviazione del procedimento penale per doping a suo carico disposta (" per non avere commesso il fatto ") dal Gip del Tribunale di Bolzano . La dichiarazione di Schwazer è contenuta in un file audio fatto recapitare all'ANSA dalla sua manager Giulia Mancini.

Tra chi commenta l'assoluzione di Alex Schwazer c'è anche Sandro Donati, il tecnico che da sempre fa della lotta al doping uno dei suoi tratti distintivi: "Questa è una grande vittoria arrivata grazie a un giudice coraggioso, ma anche a chi in questi anni è rimasto dietro le quinte. Questa era la grande battaglia per la verità, l'abbiamo vinta. Adesso ci sarebbe la battaglia sportiva per sanare il misfatto. Anch'io in qualche modo sono stato incastrato: sono passato per fesso o per complice e non sono né l'uno né l'altro. Ho parlato con Alex ed era emozionato. Si sta allenando, è molto costante. L'ho tenuto a un livello non molto elevato ma in una condizione tale che, se dovesse arrivare giustizia pure in ambito sportivo, potrebbe essere pronto per i Giochi di Tokyo".