La Wada non ci sta. Il giorno dopo la sentenza d’archiviazione del procedimento penale a carico di Alex Schwazer da parte del Tribunale di Bolzano, e le pesanti motivazioni addotte dal gip Walter Pelino che tirano in ballo l’opacità del comportamento dell’agenzia mondiale antidoping e della Iaaf nella vicenda del 36enne marciatore di Vipiteno, la reazione è dura e l’attacco nei confronti dell’azzurro e del suo entourage è totale: per la Wada le accuse mosse sono sconsiderate e le prove sulla colpevolezza di Schwazer schiaccianti.