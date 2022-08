il proprio debutto tra i grandi a livello internazionale. Il 17enne laziale parteciperà infatti alla tappa della Diamond League che andrà in scena mercoledì 10 agosto a Montecarlo. L’azzurro è stato invitato a uno degli appuntamenti di maggior rilievo del massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera, lo vedremo all’opera nel salto in lungo dove è diventato Mattia Furlani si appresta a fare. Il 17enne laziale parteciperà infatti alla tappa dellache andrà in scena mercoledì 10 agosto. L’azzurro è stato invitato a uno degli appuntamenti di maggior rilievo del massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera, lo vedremo all’opera neldove è diventato il primo italiano a superare la barriera degli otto metri da minorenne

Ad

Il nostro portacolori è appena tornato da Cali (Colombia), dove la scorsa settimana ha partecipato ai Mondiali Under 20, riuscendo a disputare le finali nel lungo e anche nel salto in alto. Mattia Furlani vanta un personale di 8.04 metri, siglato poche settimane fa in occasione del trionfo agli Europei Under 18. L’obiettivo sarà chiaramente quello di fare esperienza in un contesto decisamente probante, cercando di mettersi ulteriormente in luce e di incominciare il cammino che lo dovrà portare dall’atletica giovanile a quella che conta davvero.

Atletica Mondiali Under 20: Mattia Furlani chiude settimo nel lungo 03/08/2022 A 06:20

Il parterre del Principato si preannuncia di assoluto spessore. Spicca il greco Miltiadis Tentoglou, Campione Olimpico e in preparazione agli Europei. Da tenere in forte considerazione l’indiano Murali Sreeshankar, capace di raggiungere 8.36 in stagione. Al via anche lo svedese Thobias Montler, il cubano Maykel Massó (bronzo olimpico), gli statunitensi Steffin McCarter e Marquis Dendy (quinto e sesto ai Mondiali).

Greg Rutherford e l'emozione incredibile dell'oro a Londra 2012

Atletica Furlani show, il salto che gli regala l'oro-bis all'Europeo U-18 07/07/2022 A 09:14