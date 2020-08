Edoardo Scotti show in Polonia: 45.48 nei 400 metri, decimo tempo italiano di sempre

Dal nostro partner OAsport.it

Edoardo Scotti si esalta sui 400 metri e vince con un ottimo 45.48, sbriciolando il suo precedente primato, al Memorial Szewinska. L’azzurro, finalista agli ultimi Mondiali con la staffetta 4×400, era all’esordio stagionale a livello internazionale e ha conquistato un successo di grande prestigio, migliorando il 45.84 siglato ai Mondiali Under 20 di due anni fa. Il 20enne non ha esagerato nella prima metà del giro di pista, brillando poi in un bellissimo finale dove è scappato via al polacco Karol Zalewski (46.06) e all’olandese Tony van Diepen (46.64), sbarcando così al 10° posto della classifica di tutti i tempi per gli azzurri. Questa prestazione è particolarmente interessante per la staffetta del miglio in ottica Olimpiadi, si potrebbe provare a scendere sotto i tre minuti. Il lodigiano, in questa annata ha realizzato un 46.08 a Savona e un 45.85 a Trieste, vola al secondo posto delle liste europee stagionali, alle spalle soltanto del primatista nazionale Davide Re (45.31).

Negli altri sport, c'è Leonardo Fabbri che era attesissimo nel getto del peso, ma il 23enne fiorentino fa un passo indietro rispetto allo spettacolare 21.57 realizzato pochi giorni fa a Sollentuna e si ferma a 20.83 metri. Il primatista nazionale indoor non trova l’ennesimo over 21 metri di questa stagione e si ferma in quarta posizione nella gara vinta dal polacco Michal Hartyk (21.61) davanti al croato Filip Mihaljevic (21.35) e al tedesco David Storl (20.83). Mariabenedicta Chigbolu si ferma a 54.25 sui 400 metri (quinta nella sua serie, tredicesima complessiva), Erika Furlani supera 1.80 al terzo tentativo nel salto in alto prima di commettere tre nulli a 1.85 (settimo posto nella gara vinta dall’ucraina Yuliya Levchenko con 2.00 metri), Mauro Fraresso è nono nel tiro del giavellotto (soltanto 66.81 metri).

