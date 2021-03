Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'argento nel salto in alto agli Europei indoor di atletica leggera in corso di svolgimento a Torun, in Polonia. L'azzurro ha chiuso la finale con la misura di 2.35. Oro al bielorusso Maksim Nedasekau (2.37), bronzo al belga Thomas Carmoy (2.26). Per l'Italia si tratta della seconda medaglia a Torun dopo il fantastico oro vinto sabato sera da Marcell Jacobs nei 60 metri.

Tamberi vede l'oro, poi il guizzo di Nedasekau

Una finale palpitante, tesa, fatta di sorpassi e controsorpassi e decisa solo da un fantastico guizzo di Nedasekau che, nell'unico tentativo a disposizione, è riuscito a sfoderare uno straordinario 2.37 che gli è valso il titolo. Rimane qualche rimpianto per Tamberi, che non ha nascosto la delusione al termine della gara: emblematiche le immagini dell'azzurro con le mani nei capelli per la delusione di un oro volato via quando sembrava ormai a portata di mano. Il 28enne marchigiano, protagonista comunque di una prova di altissimo livello, non è riuscito a conservare il titolo europeo indoor che aveva conquistato nel 2019 a Glasgow con la misura di 2.32.

Il podio della finale del salto in alto - Europei indoor di atletica Torun 2021 Credit Foto Getty Images

