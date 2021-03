ex aequo con la madre Fiona May) Iapichino è risultato decisivo un ultimo salto a 6.70, a Laura Strati è “bastata” la zampata a 6.58 piazzata al primo turno. Appuntamento a domani sabato 6 marzo a partire dalle 19:40. Larissa Iapichino e Laura Strati hanno staccato il pass per la finalissima del salto in lungo ai Campionati Europei Indoor di Torun, in Polonia. Se per la neo primatista italiana con la madre Fiona May) Iapichino è risultato decisivo un ultimo salto a 6.70, a Laura Strati è “bastata” la zampata a 6.58 piazzata al primo turno. Appuntamento a domani sabato 6 marzo a partire dalle 19:40.

800 da urlo

Giornata di grazia anche per gli 800 metri femminili: hanno difatti staccato il pass per le semifinali tutte e tre le azzurre impegnate nelle batterie, ovvero Elena Bellò, Eleonora Vandi e Irene Baldessarri. Conquista la finale del triplo l'azzurro Tobia Bocchi, stacca il pass per le semifinali dei 400 Vladimir Aceti, mentre due "punte" della nostra Nazionale come Leonardo Fabbri (peso) e Federica Del Buono (1500) sono stati eliminati nelle rispettive prove di qualificazione.

