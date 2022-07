Antonella Palmisano non parteciperà agli Europei 2022 di atletica leggera. La Campionessa Olimpica della 20 km di marcia non andrà dunque a caccia del titolo continentale tra poco più di due settimane a Monaco. La pugliese avrebbe voluto inseguire il sigillo nella kermesse in programma dal 15 al 21 agosto nella città tedesca, ma i problemi fisici l’hanno costretta ad alzare bandiera bianca. Da un anno e mezzo soffre di un “addormentamento della gamba sinistra”, poco prima dei Giochi aveva dovuto fare i conti con l’infiammazione del nervo genitofemorale nella zona dell’inguine e dopo Giochi si sono ripresentati dei dolori alla gamba.

Antonella Palmisano ha iniziato un giro di visite mediche e un dottore ha diagnosticato una displasia dell’anca, tanto che l’azzurra ha dovuto cambiare la propria postura per ovviare a questo problema. Come ha raccontato ai nostri microfoni “maggio, giugno e metà luglio sono andati via così, senza potermi allenare sul serio e dedicandomi solo alla mia nuova postura. Siamo nel frattempo anche andati a Roccaraso, convinti di poter iniziare un percorso, seppure più breve del previsto, che mi avrebbe permesso quantomeno di partecipare dignitosamente agli Europei, ma con l’inserimento dei chilometri di marcia in allenamento l’addormentamento della gamba sinistra è tornato”.

Proprio a questo punto, però, c’è stata un’evoluzione: “L’ennesimo consulto medico, stavolta fatto al ‘Rizzoli’ di Bologna dal Dott. Dallari, grazie ad un collega marciatore (lo spagnolo Jesus Angel Garcia Bragado, ndr), mi ha portato a scoprire di non avere la displasia dell’anca, bensì una fibrosi al nervo sciatico da operare, perché viene ostruito il passaggio degli impulsi del nervo alla mia gamba sinistra, che di conseguenza si addormenta. Tutto questo due settimane fa. Per evitare l’immediato intervento chirurgico, il Dott. Dallari ha tentato una strada alternativa con infiltrazioni di cortisone, acqua fisiologica, Toradol e acido ialuronico, con la speranza che si possa “smollare” questa fibrosi e liberare il passaggio del nervo sciatico”.

La Campionessa Olimpica non potrà essere della partita: “Da una settimana non sento più dolori e con quelli io ci ho sempre convissuto in carriera, avendo anche una soglia del dolore molto alta, ma se mi si addormenta la gamba in gara è un macello perché non riesco a marciare, ma al massimo posso correre e mi squalificano!”. Antonella Palmisano ha dichiarato di volere proseguire la propria terapia e dunque non scenderà in strada a Monaco, l’appuntamento sembra essere dunque rimandato al 2023 che prevede i Mondiali a Budapest.

