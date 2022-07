sfiorato la medaglia di bronzo ai Mondiali. Il Campione Olimpico di salto in alto è riuscito a superare 2.33 metri al secondo tentativo, ma purtroppo quella misura un fastidio alla gamba di stacco, ma nell’appuntamento più importante della stagione era riuscito a fare emergere la sua caparbietà e la sua tenacia, agguantando un risultato di tutto rispetto in una gara dall’elevatissimo contenuto tecnico. Gianmarco Tamberi haai Mondiali. Il Campione Olimpico di salto in alto è riuscito a superare 2.33 metri al secondo tentativo, ma purtroppo quella misura lo ha costretto in quarta posizione , visto che l’ucraino Andriy Protsenko è riuscito nel suo intento al primo assalto. Il marchigiano aveva avuto una complicata marcia di avvicinamento alla rassegna iridata a causa di, ma nell’appuntamento più importante della stagione era riuscito a fare emergere la sua caparbietà e la sua tenacia, agguantando un risultato di tutto rispetto in una gara dall’elevatissimo contenuto tecnico.

Gianmarco Tamberi, Italia, Mondiali Eugene, Getty Images Credit Foto Getty Images

Europei di Monaco, partecipazione in dubbio

Il ribattezzato Gimbo ha mancato l’appuntamento con l’unico oro che manca al suo glorioso palmares, ma ha già dato l’appuntamento ai Mondiali 2023: “Se ho fatto 2.33 in queste condizioni, chissà cosa posso fare al meglio della forma fisica“. L’azzurro potrebbe avere una pronta occasione per tornare immediatamente su un podio internazionale, visto che mancano poco più di due settimane agli Europei di Monaco. Al momento, però, la partecipazione di Gianmarco Tamberi alla rassegna continentale è ancora in dubbio.

punta a guarire completamente. Molto dipenderà dunque da come andranno questi giorni e se riuscirà a trovare un rimedio Il Campione Olimpico ha dichiarato che vorrebbe presentarsi all’evento, ma che prima. Molto dipenderà dunque da come andranno questi giorni e se riuscirà a trovare un rimedio alla criticità fisica che gli sta complicando la vita agonistica . In Germania potrebbe andare in scena una nuova sfida con Protsenko, questa volta per il titolo, ma soltanto nei prossimi giorni sapremo se il nostro portacolori riuscirà a essere della partita e andrà a caccia del secondo titolo europeo all’aperto dopo quello conquistato nel 2016, alla vigilia del grande infortunio di Montecarlo che lo escluse dalle Olimpiadi.

Tamberi: "L'infortunio c'è ancora ma non penso mi limiterà"

