quinta giornata degli 4×100 femminile e 4×400 hanno staccato il biglietto per la finale proprio come Elena Vallortigara nel salto in alto. A Monaco di Baviera (Germania) la pioggia ha caratterizzato la mattinata delladegli Europei 2022 di atletica leggera . Sessione riservate alle batterie delle staffette, ma anche ad alcuni turni di qualificazione. L’Italia è stata beffata con la 4×100 maschile hanno staccato il biglietto per la finale proprio comenel salto in alto.

4X100 (FEMMINILE) – L’Italia si è qualificata con comodo alla finale. Le Azzurre staccano il biglietto direttamente per l’atto conclusivo, grazie al terzo posto ottenuto nella prima serie. Il quartetto chiude comodamente in 43.28 alle spalle di Gran Bretagna (42.83) e Spagna (42.95). Zaynab Dosso ha saputo distinguersi al lancio, la finalista dei 100 metri ha tuonato in apertura e poi ha saputo lanciare Gloria Hooper. Non è stata velocissima, ma il cambio con Anna Bongiorni è stato eccellente e poi l’esordiente Alessia Pavese ha chiuso in maniera brillante. Dall’altra semifinale si sono qualificate Francia (43.24), Germania (43.33), Polonia (43.49), mentre le ripescate sono Paesi Bassi (43.75) e Belgio (43.58). L’Italia avanza con il quarto tempo complessivo del turno.

Ad

Europei di Atletica Clamoroso, Italia esclusa dalla finale 4x100! Turchia vince il ricorso 2 ORE FA

4X400 (MASCHILE) – L’Italia si è qualificata per la finale. Mancavano due trascinatori come Davide Re ed Edoardo Scotti (semifinalista sui 400 metri), oltre all’infortunato Alessandro Sibilio, ma gli azzurri si sono distinti. Quarto posto nella seconda batteria con il tempo di 3:02.60, primo crono di ripescaggio e ottavo complessivo. Lorenzo Benati è stato eccellente al lancio, Vladimir Aceti si è comportato da finalista olimpico nel secondo giro, Brayan Lopez ha avuto una fiammata di lusso e ha portato l’Italia al comando, poi il volto nuovo Pietro Pivotto ha stretto i denti negli ultimi 400 metri e sul traguardo si è tuffato, ricadendo sul proprio fianco. L’Italia è quarta in 3:02.60 alle spalle di Repubblica Ceca (3:02.07), Francia (3:02.09) e Gran Bretagna (3:02.36). Dall’altra batteria sono passati Spagna (3:01.27), Olanda (3:01.57), Germania (3:01.80) e Belgio (3:01.81).

4X400 (FEMMINILE) – L’Italia manca l’accesso alla finale. Le Azzurre hanno concluso la prima batteria al sesto posto con il tempo di 3:28.14. Le azzurre non hanno offerto una prestazione di rilievo, soffrendo in tutte le frazioni. Anna Polinari al lancio e Raphaela Lukudo in seconda hanno tenuto il quartetto nei pressi della sesta posizione, Virginia Troiani è scivolata un po' indietro, poi la buona chiusura di Alice Mangione (50.96 nell’ultimo giro) non è bastata per dare l’assalto alla finale. L’Italia ha chiuso alle spalle di Gran Bretagna (3:23.79), Belgio (3:25.44), Polonia (3:26.05), Repubblica Ceca (3:26.71) e Spagna (3:27.76). Era assente Ayomide Folorunso, poiché stasera correrà la finale dei 400 ostacoli.

SALTO IN ALTO (FEMMINILE) – Elena Vallortigara guadagna un comodo passaggio in finale superando 1.87 metri alla prima prova, dopo un nullo a 1.78 (non aveva nemmeno abbozzato il tentativo). La 30enne veneta, bronzo agli ultimi Mondiali, tornerà in pedana tra un paio di giorni per andare a caccia delle medaglie. Si preannuncia una grande sfida contro le ucraine Iryna Gerashchenko, Yaroslava Mahuchikh e Yuliya Levchenko. Da non sottovalutare la bulgara Mirela Demireva, la britannica Morgan Lake, la montenegrina Marija Vukovic. Andrà tenuta in considerazione la tedesca Marie-Laurence Jungfleisch, che sarà sostenuta dal pubblico di casa, senza dimenticarsi della slovena Lia Apostolovski e della serba Angelina Topic. Completano il quadro delle finaliste la greca Tatiana Gusin, l’olandese Britt Weerman, la francese Solene Gicquel. Tutte le qualificate hanno superato 1.87. Erika Furlani è stata eliminata: ha superato 1.78 al primo tentativo, poi sono arrivati i tre nulli a 1.83.

TIRO DEL GIAVELLOTTO (MASCHILE) – Il ceco Jakub Vadlejch firma la miglior misura (81.81) davanti al tedesco Julian Weber (80.99) e al finlandese Lassi Etelatalo (79.29), appena più dietro il ceco Vitzslav Vesely (79.27) e l’altro finlandese Toni Kuusela (79.26). Qualificato di misura il quotato tedesco Andreas Hofmann (77.29), eliminato l’altro padrone di casa Thomas Roehler (71.31). Il nostro Roberto Orlando chiude al 19° posto con 73.59 metri.

800 METRI (FEMMINILE) – La francese Rénelle Lamote si qualifica alla finale con il miglior tempo (2:00.23), precedendo le britanniche Jemma Reekie (2:00.30), Alexandra Bell (2:00.53), Keely Hodgkinson (2:00.67). Elena Bellò ha concluso al sesto posto nella propria semifinale (2:01.67) e viene eliminata con il dodicesimo tempo complessivo.

Jacobs: "Vi spiego la mia routine prima delle gare"

Europei di Atletica Tamberi d'oro: il video del salto che lo ha consacrato campione 3 ORE FA