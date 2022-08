Filippo Tortu a Libero Quotidiano: incalzato dalle domande di Leonardo Iannacci, l’olimpionico nella staffetta 4×100 di Tokyo ha parlato del rapporto con il compagno di squadra Marcell Jacobs e Lunga intervista rilasciata daa Libero Quotidiano: incalzato dalle domande di Leonardo Iannacci, l’olimpionico nella staffetta 4×100 di Tokyo ha parlato del rapporto con il compagno di squadra Marcell Jacobs e degli imminenti Europei di atletica leggera

Niente dualismo con Marcell Jacobs

"Io e Jacobs siamo amici, lo stimo molto come atleta e rispetto la grandezza di un campione che è stato in grado di vincere la gara dei 100 metri olimpici".,

Europei di Atletica I convocati dell’Italia: 101 azzurri a Monaco, spiccano Jacobs e Tamberi 21 ORE FA

"Nella staffetta preferisco essere schierato per ultimo, ma correrò dove i tecnici mi metteranno. Per Jacobs stiamo facendo tutti il tifo perché la lesione che ha patito all’adduttore, non un guaio di lieve entità, sia un brutto ricordo".

Patta, Jacobs, Desalu e Tortu - Italia 4X100 - Tokyo 2020 Credit Foto Getty Images

L'attesa per gli Europei del 15-21 agosto

"Ho in testa solo quelli, sono uscito nelle semifinali mondiali dei 200 per tre soli millesimi, dopo aver fatto segnare con 20″10 il secondo miglior tempo di un velocista italiano dopo Mennea. Non lo reputo un flop".

Gli avversari agli Europei

"Per vincere l’oro dei 200 il francese Fall è il rivale più temibile. Ce ne sono altri, l’oro è aperto per quattro-cinque di noi. Ma c’è un problema, e di non lieve entità: gli organizzatori hanno fatto una sciocchezza fissando batterie e gare, sia dei 200 che della staffetta 4×100, nei giorni tra il 19 e il 21. Con orari incomprensibili".

L'insoddisfazione per la staffetta senza Jacobs

"Bisogna avere equilibrio nello sport. Eugene non ha portato medaglie, ma quelle le cercheremo con gli altri azzurri a Monaco. Nel corso degli anni, con la maturazione fisica e tecnica, ho compreso che do il meglio di me nel mezzo giro di pista".

Jacobs, un 2022 da incubo: dal virus di Nairobi al forfait a Eugene

