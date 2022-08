staffetta 4x100 maschile agli problema al polpaccio sinistro che lo ha limitato anche nella finale dei 100 metri piani - vinta comunque col crono di 9''95 - è rimasto fuori dai quattro staffettisti. Notizia dell'ultima ora, tanto inattesa quanto sorprendente. Marcell Jacobs non ha preso parte alle batterie dellaagli Europei 2022 di Atletica leggera , in corso di svolgimento a Monaco di Baviera. Il fresco campione europeo dei 100 metri , sempre alle prese con unche lo ha limitato anche nella finale dei 100 metri piani - vinta comunque col- è rimasto fuori dai quattro staffettisti.

Fausto Desalu e Hillary Wanderson Polanco Rijo ha preso così il posto del neo campione europeo, in un quartetto in cui figuravano anche Matteo Melluzzo, Chituru Ali e Lorenzo Patta. Gli Azzurri hanno comunque chiuso la seconda semifinale col crono di 39''02, entrando in finale col 7° tempo complessivo e il secondo crono di ripescaggio. Complicato il cambio tra Melluzzo e Ali dalla terza alla quarta frazione, ma ciò nonostante Italia tra le migliori otto d'Europa. Ora l'attesa per la finale, prevista per domenica 21 agosto, ultima giornata di gare, alle ore 21:12. Pesante assenza per l'Italia, che già non poteva contare su Filippo Tortu , entrambi tenuti a riposo.ha preso così il posto del neo campione europeo, in un quartetto in cui figuravano anche. Gli Azzurri hanno comunque chiuso la seconda semifinale col crono di, entrando in finale cole il secondo crono di ripescaggio. Complicato ildalla terza alla quarta frazione, ma ciò nonostante Italia tra le migliori otto d'Europa. Ora l', prevista per, ultima giornata di gare, alle

Ad

Europei di Atletica Tamberi oro show, dedica alla futura moglie e ora l'addio al celibato 2 ORE FA

In finale anche Germania (37''97, record nazionale), Francia (38''17), Polonia (38''60) e Belgio (38''73, record nazionale), tutte avversarie degli Azzurri nella seconda semifinale; oltre a Gran Bretagna (38''41), Paesi Bassi (38''83) e Svizzera (39''03), ossia le migliori tre nazionali dell’altra batteria."Non abbiamo avuto neppure tanto tempo per provare questi cambi, ma l'obiettivo era andare in finale e vedremo cosa faranno gli altri staffettisti", queste le affermazioni a caldo di Ali. Per Patta, come dichiarato sempre ai microfoni Rai, "era l'obiettivo minimo, pur provandoci in una strana situazione perché abbiamo dovuto cambiare Marcell all'ultimo. Ora pensiamo alla finale e sarà tutta un'altra gara. Ero convinto che fossimo fuori, ma l'obiettivo era questo e, vista la situazione, siamo molto felici". Jacobs potrebbe comunque rientrare per la finale, così come dovrebbero esserci Desalu e Tortu insieme a Patta.

Jacobs, un 2022 da incubo: dal virus di Nairobi al forfait a Eugene

Europei di Atletica Pietro Arese chiude a 12 centesimi dalla medaglia nei 1500 metri 12 ORE FA