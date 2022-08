medaglia Azzurra agli Matteo Giupponi, terzo nella 35 km di marcia. L'Azzurro, pur non partendo tra i favoriti alla vigilia, ha saputo centrare a trentatrè anni il primo grande risultato di una carriera che lo aveva visto conquistare un altro bronzo continentale nella marcia, agli Europei U23 del lontano 2009, e terminare all'ottavo posto la 20 km ai Giochi di Rio de Janeiro 2016. PrimaAzzurra agli Europei di Atletica leggera che si stanno disputando a Monaco di Baviera. A conquistarla è, terzo nella. L'Azzurro, pur non partendo tra i favoriti alla vigilia, ha saputo centrare a trentatrè anni ildi una carriera che lo aveva visto conquistare un altro bronzo continentale nella marcia, agli Europei U23 del lontano 2009, e terminare all'ottavo posto la 20 km ai Giochi di Rio de Janeiro 2016.

In tutta questa nuova distanza, che ha debuttato ai Mondiali di Eugene dello scorso luglio, Giupponi ha sempre tenuto un andamento perfetto dal punto di vista tecnico. L'Azzurro ha tagliato il traguardo dopo 2:30.34, andando a prendersi un meritatissimo bronzo alle spalle dello spagnolo Miguel Ángel López (oro in 2:26.49) e del tedesco Christopher Linke (2:29.30, suo primato personale).

Resiste così il record europeo sulla distanza, firmato da Massimo Stano ai trionfali Mondiali di Eugene in 2:23.14, col campione mondiale che non ha preso parte a questa distanza per affrontare invece la 20 km, specialità in cui è campione olimpico in carica. Non c'è stata gloria invece per gli altri marciatori italiani. Michele Antonelli è stato squalificato durante la prova, mentre Teodorico Caporaso non ha preso il via a questa 35 km di marcia.

