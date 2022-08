Giovanna Epis si è resa protagonista di una splendida prestazione nella Maratona degli Europei 2022. L’azzurra ha concluso al quinto posto con il tempo di 2h29:06 (primato stagionale). La 33enne veneta, 32ma alle Olimpiadi di Tokyo 2020, aveva rinunciato ai Mondiali di Eugene per concentrarsi proprio sull’appuntamento continentale e si è messa in luce lungo le strade di Monaco (Germania), ottenendo un risultato degno di nota dopo il trionfo ai Giochi del Mediterraneo un paio di mesi fa. Giovanna Epis è stata bravissima a restare nel gruppetto delle cinque battistrada fino a quando mancavano tre chilometri al traguardo, poi ha accusato un’accelerazione delle rivali e si è dovuta accontentare del piazzamento di prestigio.

Aleksandra Lisowska ha operato il forcing risolutore quando mancavano due chilometri e ha lasciato sul posto le tre avversarie dirette. La polacca ha trionfato con il tempo di 2h28:36, ottenendo il risultato più importante della sua carriera a 31 anni. Alle sue spalle si è piazzata la croata Matea Parlov Kostro, che ha aperto il gas negli ultimi 500 metri per chiudere in 2h28:42. Testa a testa per la medaglia di bronzo, finita al collo dell’olandese Nienke Brinkman che ha avuto la meglio in volata sulla tedesca Miriam Dattke (2h28:52).

Anna Incerti era alla sua ultima Maratona della sua bella carriera. La 42enne siciliana, che vinse il titolo continentale nel 2010 in seguito ad alcune squalifiche per doping delle avversarie, ha tagliato il traguardo al 40mo posto con il tempo di 2h44:11. La gara a squadre (i cui risultati valgono a tutti gli effetti per il medagliere) è stata vinta dalla Germania davanti alla Spagna.

Le altre gare della mattinata

Qualificazioni

MARATONA (MASCHILE) – Richard Ringer si è inventato una rimonta superba negli ultimi 200 metri, dove con uno scatto bruciante ha sorpassato a doppia velocità Maru Teferi, il quale aveva attaccato a un chilometro dal traguardo e sembrava involato verso il titolo. Il tedesco trionfa in casa con il tempo di 2h10:21. Maru Teferi si deve così accontentare del secondo posto (2h10:23), mentre il podio è completato dall’altro israeliano-etiope Gashau Ayale (2h10:29). Gli italiani si sono staccati dal gruppo di testa prima del 30mo chilometro: Daniele Meucci ha concluso al 13mo posto con il tempo di 2h14:22, Iliass Aouani ha terminato in 19ma posizione (2h15:34), più indietro René Cuneaz (22mo, 2h15:55) e Stefano La Rosa (33mo, 2h17:57). La gara a squadre è stata vinta da Israele, davanti a Germania, Spagna, Francia, Italia.

GETTO DEL PESO (MASCHILE) – Nick Ponzio e Leonardo Fabbri si qualificano alla finale con il settimo e il decimo posto. L’italo-americano non strabilia e si ferma a 20.44 metri, il toscano chiude con 20.27 metri. Ponzio dovrà alzare il tiro se vorrà salire sul podio, per il momento di sono già esaltati il serbo Armin Sinancevic (21.83) e il ceco Tomas Stanek (21.39).

SALTO CON L’ASTA (FEMMINILE) – Roberta Bruni rischia a 4.25 metri, supera la misura soltanto al terzo tentativo e si scrolla di spalle i fantasmi dopo l’eliminazione ai Mondiali. La romana si riprende in maniera brillante superando poi con brillantezza 4.40 e 4.50 metri. L’azzurra se la giocherà con la slovena Tina Sutej, la norvegese Lena Retzius, la greca Aikaterini Stefanidi, la danese Caroline Holm, la svizzera Angelina Moser, la finlandese Wilma Murto, le britanniche Molly Caudery e Sophie Cook (tutte con 4.50). Elisa Molinarolo commette tre nulli a 4.40 e viene eliminata (18ma con 4.25).

GETTO DEL PESO (FEMMINILE) – La portoghese Auriol Dongmo ha già fatto la differenza con 19.32 metri, sono più distaccate le olandesi Jessica Schilder (18.95) e Jorine van Klinken (18.62) e la tedesca Katharina Maisch (18.65). Bastavano i 17.33 metri della britannica Sophie McKinna per qualifficarsi, non c’erano italiane in gara.

SALTO IN LUNGO (MASCHILE) – Lo svedese Thobias Montler è l’unico a superare di un centimetro la norma di qualifica, risultando il migliore con 8.06. Rispondono presente il greco Miltiadis Tentoglou (7.94 per il Campione Olimpico) e lo spagnolo Eusebio Caceres (7.93). Poco più indietro il serbo Lazar Anic (7.86), il britannico Jacob Fincham-Dukes (7.86) e il francese Jules Pommeery (7.83). Non c’erano italiani in gara.

Batterie

Marcell Jacobs e Chituru Ali sono esentati dal turno poiché tra i migliori 12 del ranking stagionale. 100 METRI (MASCHILE) –sono esentati dal turno poiché tra i migliori 12 del ranking stagionale. Il Campione Olimpico cercherà il colpaccio nella giornata di domani . Miglior tempo per l’irlandese Israel Olatunde (10.19) davanti allo slovacco Jan Volko (10.22) e allo svizzero Pascal Mancini (10.24).

100 METRI (FEMMINILE) – Zaynab Dosso passa il turno vincendo la sua batteria in 10.38. Avanza anche Irene Siragusa con l’ultimo tempo di ripescaggio, mentre Gloria Hooper viene eliminata in maniera anonima. Miglior tempo del turno per la belga Delphine Nkansa (11.33) davanti proprio a Dosso, le migliori 12 atlete della stagione era esentate dal turno.

Decathon

Dario Dester fa sognare ed è secondo dopo le prime tre prove: 10.81 sui 100 metri, 7.46 metri nel salto in lungo, eccellente personale di 14.56 nel getto del peso. L’azzurro ha totalizzato 2.591 punti dopo le prime tre prove, ma è tallonato dal polacco Pawel Wiesiolek (2563), dall’olandese Rik Taam (2525), dal norvegese Sander Skotheim (2522) e dal ceco Adam Helcelet (2521). Dominio assoluto dello svizzero Simon Ehammer, grande favorito della vigilia che svetta con 2845.

