Ayomide Folorunso si è qualificata per la finale dei 400 ostacoli agli Anna Ryzhykova, mentre davanti scappava via la fuoriclasse olandese Femke Bol. si è qualificata per laagli Europei 2022 di atletica leggera . L’emiliana, reduce dalla semifinale dei Mondiali in cui ha realizzato il nuovo record italiano, è riuscita ad arpionare il secondo tempo di ripescaggio. La 25enne è partita a spron battuto nella terza semifinale e ha tenuto un ritmo elevato, rivedendo la propria abituale tattica di gara. La nostra portacolori ha cercato di marcare da vicino la quotata ucraina, mentre davanti scappava via la fuoriclasse olandese

Ayomide Folorunso lotta spalla a spalla con Ryzhykova fino all’ultimo ostacolo, dove impatta e perde il passo. Nonostante l’evidente errore, il 54.98 basta per accedere all’atto conclusivo sulla pista di Monaco. Per cercare di battagliare per una medaglia bisognerà migliorarsi e provare a replicare quanto fatto a Eugene un mesetto fa. La primatista europea Femke Bol, bronzo olimico a Tokyo e argento iridato in carica, passeggia in 53.73 dove aver vinto ieri sera la medaglia d’oro sui 400 metri, seconda piazza per Ryzhykova in 54.25.

Rebecca Sartori è stata eliminata: sesto posto nella prima batteria con il tempo di 57.29, lontane dalle posizioni di vertici. A imporsi è stata la spagnola Sara Gallego in 55.16, appena davanti alla tedesca Carolina Krafzik (55.29). Nella seconda semifinale ha vinto la finlandese Viivi Lehikoinen (54.50, record nazionale) davanti all’ucraina Viktoriya Tkachuk (54.65). In finale rivedremo anche Amalie Iuel (54.68).

Fausto Desalu ha fornito una prestazione decisamente convincente nelle batterie dei 200 metri agli Europei 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico della 4×100 era reduce dai deludenti Mondiali del mese scorso, ma questa volta l’azzurro si è presentato in ottime condizioni a Monaco e si è subito messo in ottima luce. Il velocista lombardo è uscito brillantemente dai blocchi di partenza in corsia 8, è partito a spron battuto, ha dipinto una bella curva e si è presentato sul rettilineo in maniera agevole. Il nostro portacolori ha potuto anche decelerare negli ultimi 50 metri, controllando agevolmente la situazione.

Fausto Desalu ha tagliato il traguardo con il tempo di 20.46 (0,6 m/s di vento contrario), siglando il suo primato stagionale. Il terzo paladino della staffetta di Tokyo ha destato ottime impressioni, ha vinto il turno e ha staccato con disinvoltura il biglietto per la semifinale. Questa sera tornerà in pista per provare a raggiungere l’atto conclusivo. Desalu raggiunge Filippo Tortu, che era già ammesso alle semifinali in quanto tra i migliori 12 del ranking continentale stagionale. L’azzurro si è lasciato nettamente alle spalle lo svizzero William Reais (20.66) e il lituano Gediminas Truskauskas (20.67).

Bella prova anche di Diego Pettorossi, secondo nella terza batteria con il tempo di 20.65: terzo Azzurro in semifinale, oggi soltanto lo slovacco Jan Volko gli è stato davanti (20.48). Fausto Desalu ha chiuso con il miglior tempo assoluto, Pettorossi col quarto. E stasera ci sarà anche Filippo Tortu, tra i grandi favoriti della vigilia per le medaglie.

Si ferma subito l’avventura di Max Mandusic ai Campionati Europei di atletica leggera 2022. Il 24enne nativo di Trieste non ha superato le qualificazioni del salto con l’asta, fallendo subito la misura d’apertura (5.50) ed uscendo subito di scena dalla lotta per raggiungere la Finale. L’Azzurro classe 1998, frenato da un problema al bicipite femorale, chiude così senza una misura valida la sua rassegna continentale. Per entrare tra i 12 finalisti, Mandusic avrebbe dovuto però migliorare il record personale (5.61) di quattro centimetri.

