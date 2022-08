oro olimpico e oro europeo sulla distanza dei 100 metri piani. Un'impresa sportiva riuscita soltanto ad Armin Hary, Valerij Borzov, Linford Christie e, da qualche giorno, a qualche nuovo allarme per le sue condizioni fisiche. Jacobs è stato protagonista di una bella intervista su La Gazzetta dello Sport, in cui ha affrontato diversi temi, non solo sportivi. Doppiettasulla distanza deipiani. Un'impresa sportiva riuscita soltanto ad Armin Hary, Valerij Borzov, Linford Christie e, da qualche giorno, a Marcell Jacobs . Il giorno dopo del velocista Azzurro è stato sostanzialmente caratterizzato dall'adrenalina per un titolo europeo tanto inatteso quanto meritato, eper le sue condizioni fisiche. Jacobs è stato protagonista di una bella intervista su, in cui ha affrontato diversi temi, non solo sportivi.

"Sto abbastanza bene, ma devo risolvere il problema al polpaccio sinistro. Farò altre terapie e magari un controllo più approfondito. L'obiettivo è correre la staffetta. Ho capito che occorre porsi priorità. Ma gli infortuni fanno parte del gioco. Ho disputato una grande stagione indoor, la preparazione successiva era stata ottima. Quello che è successo dopo non è stato piacevole, ma ho imparato qualcosa".

Non avevo pesi da togliermi: corro per me stesso. Sono però contento di aver fatto una discreta gara e di aver portato a casa questa medaglia. Soprattutto pensando a com'è stata la stagione, piena di problemi e infortuni. Ma i pesi ce li hanno altri e se li addosseranno loro. Tutti i giorni io lavoro per scrivere un pezzo di storia dello sport italiano". La vittoria del titolo europeo ha riscattato una stagione frastagliata da infortuni ma, anche sul valore di questa medaglia d'oro, Jacobs non ha dubbi: "".

L'Azzurro ha però confermato di non essere ancora l'atleta visto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e di essere indietro rispetto a tanti altri velocisti: "Mi manca il ritmo-gara, pago la desuetudine agli avversari. Se avessi gareggiato di più, avrei una condizione migliore: per come sto, ho fatto il massimo. In finale mi sarei aspettato di correre più forte, sotto i 9''90, visto cosa avevo fatto in semifinale. Ho pagato il fastidio al polpaccio, specie in partenza. Per non creare ancora più tensioni, nei primi passi ho solo 'appoggiato' i piedi, senza scaricare impulsi a terra".

L'Italia non portava due velocisti in una finale europea da dodici anni (Emanuele Di Gregorio e Simone Collio a Barcellona 2010) e, nella storia dei campionati continentali, ci era riuscita soltanto un'altra volta (Ippolito Giani 5° e Pasquale Giannattasio 8° a Budapest 1966). Jacobs ha le idee molto chiare anche qui, e ha riposto un'investitura importante su Chituru Ali, l'altro Azzurro presente nella finale dei 100 metri di Monaco di Baviera. "Sempre detto: il fisico che ha può spingerlo nei 100 metri sotto i 9"90. Ha tanto tempo davanti per crescere. Un'esperienza simile aiuta a maturare. È entrato in finale col personale, dimostrando personalità. Poi ha forse pagato l'ambiente. Mi fa piacere essere da stimolo per altri. Lo sognavo da bambino e, se è il mio 'compito', sono felice di assolverlo. Spero sia l'inizio di un lungo percorso".

Per chiudere, un accenno alle figure di riferimento del nuovo Re della velocità europea: "Ne ho avute molte e in sport diversi: LeBron James e Lewis Hamilton e Usain Bolt. Tutta gente che per arrivare ha faticato, non si è trovata la pappa pronta e ha fatto quello che ha fatto per necessità, non solo per divertimento".

