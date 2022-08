Marcell Jacobs scalpita per fare il proprio esordio agli Campione Olimpico dei 100 metri scenderà in pista a Monaco (Germania) nella giornata di martedì 16 agosto, con l’obiettivo di vincere dopo i scalpita per fare il proprio esordio agli Europei 2022 di atletica leggera . Ilscenderà in pista a Monaco (Germania) nella giornata di martedì 16 agosto, con l’obiettivo di vincere dopo i tanti problemi fisici che gli hanno complicato la vita nel corso di questa stagione e che gli hanno impedito di disputare la semiinale ai Mondiali di Eugene.

Il suo tecnico Paolo Camossi è intervenuto ai microfoni di Sky: “Marcell sta bene, si sta allenando bene: è molto contento e sereno, il brutto tempo e le nuvole sono parte del passato. Siamo venuti prima per stare sereni e tranquilli, lavorare senza nessuno intorno, poi il clima è migliore rispetto a Roma. Tra semifinale e finale ci sono due ore, siamo contenti, sono tante. Serviva più recupero, quindi bene così“.

"Gara a quattro per l'oro ma Marcell è a Monaco per vincere"

Il campione olimpico si presenta all’Olympiastadion per dare l'assalto a un titolo continentale che all’Italia manca dal Mennea di Praga 1978 con il il quinto tempo dell’anno, non più il quarto, considerato anche il fresco 9.99 del turco Emre Barnes. "Marcell è l’oro olimpico ed è qui per vincere, ma non è una gara da prendere sottogamba - ha proseguito Camossi ai microfoni della FIDAL - Gli avversari non mancano, i britannici Hughes e Prescod possono sicuramente correre forte, il turco spuntato all’improvviso può dare fastidio, il francese Zeze non è andato piano (9.99, ndr) ma non so se farà soltanto i duecento. Vedo una gara sostanzialmente a quattro, Marcell ha le quote migliori ma non va sottovalutata".

Lo stop dei Mondiali di Eugene, la rinuncia alla semifinale iridata dopo il 10.04 della batteria per un fastidio al grande adduttore destro che poi si è rivelato una lesione, non hanno minato la fiducia del re di Tokyo, come spiega ancora Camossi: “Cadere è quasi sempre il modo per diventare più forti. La nostra avventura insieme è iniziata con il famoso 8,48 ventoso nel lungo, poi abbiamo avuto più cadute che successi, prima delle Olimpiadi. Anche stavolta, nonostante le difficoltà della stagione, non siamo mai andati in disagio, abbiamo analizzato, e a fine anno faremo un’analisi ancora più completa. Io cerco di prendermi le responsabilità e trovare insieme a lui una soluzione. Rifarei tutto? Sì, tutto. Al limite - le parole del coach, alludendo allo sfortunato episodio di inizio maggio in Kenya - gli consiglierei una doppia mascherina per evitare il Rotavirus preso in Italia prima di viaggiare a Nairobi. Quel virus qualche problema l’ha creato”.

Jacobs, un 2022 da incubo: dal virus di Nairobi al forfait a Eugene

