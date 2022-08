. Nonostante le condizioni di diversi pezzi da novanta (Jacobs e Tamberi su tutti), le ambizioni della squadra azzurra sono molto alte e che si possa addirittura fare meglio della spedizione più gloriosa, quella di Spalato 1990, in cui l'Italia chiuse con 5 ori, 2 argenti, 5 bronzi e un quarto posto nel medagliere. Un traguardo ambizioso ma in cui il presidente Stefano Mei crede: "Non era mai accaduto di avere Mondiali ed Europei nello stesso anno, ma il concetto che è emerso, e che più mi piace, è la compattezza di questa squadra, la presenza di un nutrito gruppo di atleti che può far bene. Tokyo ha lasciato nel cuore, nella mente, nell’animo di ognuno la voglia di emulare e la consapevolezza di poterci provare, senza farsi prendere dal ‘braccino’. Vedo tanto spirito di appartenenza alla maglia azzurra, dagli allievi ai più grandi. Nel 1990 ho contribuito al miglior Europeo della storia azzurra a Spalato. Da presidente e da tifoso, quello che sogno e auspico è che si possa migliorare quel record". Giornata di vigilia a Monaco, dove nella giornata di Ferragosto inizieranno gli Europei 2022 di atletica Nonostante le condizioni di diversi pezzi da novanta (Jacobs e Tamberi su tutti), le ambizioni della squadra azzurra sono molto alte e che si possa addirittura fare meglio della spedizione più gloriosa, quella di Spalato 1990, in cui l'Italia chiuse con 5 ori, 2 argenti, 5 bronzi e un quarto posto nel medagliere. Un traguardo ambizioso ma in cui il presidentecrede: "".

Il discorso di Tamberi: "Potenziale enorme, possiamo uscire come una delle squadre migliori nel medagliere"

Gianmarco Tamberi ha fatto il consueto discorso del capitano: “Siamo una squdra numerosissima, abbiamo un potenziale enorme. Sappiamo il valore che abbiamo, quello che sappiamo e possiamo fare, quanto gli altri ci devono temerci. Possiamo uscire come una delle migliori squadre nel medagliere, basta che vi guardate intorno e capite quante persone possono fare bene. Non è mai successo: non è un peso, ma possiamo fare una cosa che entra nella storia. Dipende da noi, sappiamo che è l’ultima occasione dell’anno, è una possibiità, si può fare tantissimo. Date il meglio di voi, siamo una squadra numerossima che può dare tanto agli altri, se saremo lì a tifarci e sostenerci sapete quanta differenza fa“.

