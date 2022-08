Marcell Jacobs è stato molto chiaro dopo aver della 4×100, pronto a dare il proprio contributo per la causa tricolore. L’obiettivo è chiaro: vincere la medaglia d’oro, è stato molto chiaro dopo aver vinto i 100 metri agli Europei 2022 di atletica leggera: “Ora testa bassa, c’è la staffetta e siamo i Campioni Olimpici“. Il velocista lombardo ha dunque confermato che sarà ai nastri di partenza, pronto a dare il proprio contributo per la causa tricolore. L’obiettivo è chiaro: vincere la medaglia d’oro, battendo la Gran Bretagna come era già successo a Tokyo per un centesimo (poi vennero squalificati per una positività al doping). Attenzione a non sottovalutare la Germania, mentre la Francia appare un po’ giù di tono.

6 agosto 2021 - ITALIA, ORO SPAZIALE NELLA 4X100 DAVANTI ALL'INGHILTERRA!

venerdì 19 agosto (ore 10.00). In quell’occasione, infatti, non potremo vedere all’opera Marcell Jacobs avrà il compito di trascinare il quartetto, già a partire dalle batterie diIn quell’occasione, infatti, non potremo vedere all’opera Filippo Tortu e Fausto Desalu, poiché quasi sicuramente saranno impegnati nella finale dei 200 metri in programma in serata e dunque saranno giustamente esentati dallo sforzo. Lorenzo Patta sarà confermato in squadra, ma chi affiancherà i due Campioni Olimpici? Chituru Ali è il primo indiziato dopo aver corso la finale odierna (con tanto di 10.12 di personale in semifinale), mentre per l’altro posto si dovrà verosimilmente scegliere tra Wanderson Polanco e Matteo Melluzzo.

Per la finale di domenica 21 agosto (ore 21.12) dovrebbe ritornare la formazione tipo con Patta, Jacobs, Desalu e Tortu, anche se privarsi di questo Ali non sarà semplice. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della staffetta 4×100 maschile agli Europei 2022 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali della Rai, in diretta streaming su Rai Play.

CALENDARIO 4X100 AGLI EUROPEI 2022: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 19 AGOSTO:

10.00 4×100 (maschile), batterie

DOMENICA 21 AGOSTO:

21.12 4×100 (maschile), finale

COME VEDERE LA 4X100 AGLI EUROPEI 2022 IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, sui canali della Rai: batterie su RaiSport, finale su Rai 2. Diretta streaming, gratis, su Rai Play.

