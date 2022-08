Europei di Atletica

Medaglia di bronzo per Yeman Crippa nella finale dei 5000 metri maschili dell'Europeo di Monaco di Baviera. Ottima gara dell'italiano battuto nel finale solo dal norvegese Ingebrigtsen e dallo spagnolo Katir.

Crippa in ESCLUSIVA a Eurosport: una storia da cinema

Una gara sempre nella parte alta del gruppo per Crippa che ad un giro dalla fine si trovava in piena bagarre per l'oro. La fatica si è fatta sentire nelle ultime fasi dove l'italiano è stato bravo a controllare il ritorno dello svedese Almgren. Jakob Ingebrigtsen vince in 13:21.13, per l'azzuro ottima prestazione in 13:24.83.

13esimo posto per Pietro Riva, bravo a rimontare dalle ultime posizioni nella seconda parte di corsa. Per lui un crono di 13.34.09.

