Le tre semifinali conclusesi da poco hanno delineato le otto atlete che parteciperanno alla finale dei 200 metri femminili agli Europei di atletica 2022 di Monaco di Baviera. Al via della seconda e della terza semifinale figuravano rispettivamente le azzurre Dalia Kaddari e Irene Siragusa: con un gran risultato la prima ha centrato la qualificazione alla gara decisiva, in occasione della quale verrà assegnato il titolo europeo, mentre Siragusa non è riuscita a realizzare il suo sogno.

La prima semifinale ha visto come assoluta protagonista la danese Ida Karstoft, dominante rispetto alle avversarie, l’unica della sua gara a esser scesa al di sotto dei 23 secondi con 22″73; con lei, anche la britannica Jodie Williams ha centrato la qualificazione alla finale con 23″03 in una semifinale obiettivamente piuttosto lenta eccezion fatta per la vincitrice.

Ad

A seguire è poi scesa in pista Dalia Kaddari, che ha avuto il merito di riuscire sempre a occupare le prime posizioni nell’arco della prova e mantenendo un ritmo nettamente più alto di quello visto nella prima semifinale; l’azzurra ha concluso al quarto posto in 23″06, tempo che le ha permesso di essere ripescata insieme a chi ha concluso in terza posizione nella sua stessa gara, la tedesca padrona di casa Alexandra Burghardt (23″05). Vittoria e accesso in finale per la britannica Dina Asher-Smith (22″53), la quale ha preceduto l’olandese Lieke Klaver (22″92), anche lei in finale.

Europei di Atletica Pietro Arese chiude a 12 centesimi dalla medaglia nei 1500 metri UN' ORA FA

Nulla da fare invece per Irene Siragusa, quinta nella terza e ultima semifinale con 23″46; difficile fare di più visto anche il ritmo non propriamente elevato della gara in sé. Infatti, eccezion fatta per la vincitrice, la svizzera Mujinga Kambundji (22″76), sono stati registrati tempi piuttosto alti, come quello della seconda classificata (e qualificata alla finale), la francese Shana Grebo (23″13).

Europei di Atletica Tamberi sul tetto d'Europa! Oro bis nell'alto con 2.30 2 ORE FA