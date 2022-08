Marcell Jacobs si è imposto nella finale dei 100 metri degli Europei di Monaco di Baviera. L'atleta azzurro si riscatta dopo una stagione molto difficile e nelle sue parole post gara emerge un senso di liberazione.

Jacobs, oro fenomenale nei 100 metri: il film del trionfo

"È stata una stagione complicata e difficile, arrivare qui e vincere l’oro è sempre qualcosa di entusiasmante che mi dà molta fiducia. Non sono soddisfatto della gara, in semifinale ho corso meglio, in finale c’era la tensione e ho subito la partenza. Sono uscito bene poi fortunatamente e sono arrivato davanti." le parole di Jacobs alla Rai.

L'azzurro si è presentato in finale con un vistoso taping sul polpaccio: "Nel riscaldamento ho sentito bloccarsi il polpaccio, però ho chiuso gli occhi e ho fatto quello che volevo. Era una semplice contrattura e niente di più. Sono soddisfatto, anche se il tempo non mi piace moltissimo. Però la metà delle persone non credeva potessi arrivare qui, e invece ho vinto, a dimostrazione che se sto bene posso fare grandi cose".

Jacobs, un 2022 da incubo: dal virus di Nairobi al forfait a Eugene

