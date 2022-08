La giornata più attesa degli Europei di Atletica con i nomi più attesi impegnati oggi nel programma di gara a Monaco di Baviera. Tra gli azzurri fari puntati su Tamberi nel salto in alto e Jacobs nei 100 metri entrambi qualificati per le rispettive finali.

Tamberi e Fassinotti in finale nell'alto

Staccano il pass per la finale di salto in alto Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti. I due atleti azzurri hanno saltato 2,21 m con un errore per "Gimbo" al primo tentativo. Misura sufficiente per qualificarsi, questo l'elenco completo dei finalisti: Fassinotti (Ita), Tamberi (Ita), Carmoy (Bel), Ivanov (Bul), Potye (Ger), Amels (Ned), Wagner (Ger), Przybylko (Ger), Protsenko (Ucr), Doroshchuk (Ucr), Micheau (Fra) e Stefela (Cze).

Gianmarco Tamberi ai Mondiali di atletica 2022 a Eugene Credit Foto Getty Images

Jacobs e Ali in finale nei 100 metri

Nelle batterie dei 100 metri, ottima prova di Chitutu Ali che chiude secondo alle spalle di Prescod, con il primato personale di 10.12, e ottiene la qualificazione diretta. Prova convincente di Marcell Jacobs che domina la sua batteria gestendo lo sforzo nel finale, mettendo comunque a segno un 10.00. Progressione spettacolare nella parte centrale di gara a dimostrare che la potenza nelle gambe sembra essere quella giusta. Appuntamento con la finale alle 22.15.

Tamberi: "L'infortunio c'è ancora ma non penso mi limiterà"

