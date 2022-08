Barontini in finale negli 800

Ad

Simone Barontini ha regalato spettacolo a Monaco e si è qualificato alla Finale degli 800 metri agli Europei 2022 di atletica leggera. L’azzurro ha interpretato la gara in maniera impeccabile: dopo un primo giro molto lento (55.65), il 23enne marchigiano ha avuto la forza per rintuzzare la fiondata all’esterno dello spagnolo Adrian Ben e poi sul rettilineo conclusivo ha avuto la forza per superare il francese Benjamin Robert e il polacco Patryck Dobek.

Europei di Atletica Bronzo per Tortu nei 200! Italia sul podio 44 anni dopo Mennea 2 ORE FA

Simone Barontini, che lo scorso anno vinse la medaglia d’oro agli Europei Under 23, ha tagliato il traguardo in seconda posizione con il tempo di 1:48.51, con cinque millesimi di margine su Robert. A imporsi nella prima semifinale è stato lo svedese Andreas Kramer, risalito in maniera perentoria nel finale e vincitore in 1:48.37. Il nostro portacolori tornerà in pista domenica con l’intento di continuare a stupire, anche se andare a caccia di una medaglia appare decisamente complicato.

Nella seconda semifinale si è imposto lo spagnolo Mariano Garcia con una bella sparata nell’ultimo giro: un successo giunto con il tempo di 1:46.52, che erge il Campione del Mondo indoor a favorito per il titolo. Oggi l’iberico è riuscito ad avere la meglio sul britannico Jake Wightman, Campione del Mondo dei 1500 metri che ha chiuso in 1:46.61. Terzo l’irlandese Mark English (1:46.66), mentre il britannico Ben Pattison (1:46.95) e il belga Eliott Crestan (1:47.13) vengono ripescati per l’atto conclusivo.

Warholm, Alekna e le altre finali

200 METRI (FEMMINILE) – Mujinga Kambundji si riscatta dalla clamorosa beffa subita sui 100 metri, quando ha perso l’oro per una questione di millesimi. La svizzera trionfa in 22.32 zittendo la grande favorita della vigilia, ovvero la britannica Dina Asher-Smith (22.43). Bronzo al collo della danese Ida Karstoft (22.72), mentre Dalia Kaddari conclude al settimo posto (23.19).

400 OSTACOLI (MASCHILE) – Karsten Warholm è guarito dall’infortunio che gli ha compromesso i Mondiali e ha trionfato da autentico dominatore. Il Campione Olimpico e primatista mondiale si è messo al collo la seconda medaglia d’oro continentale dopo quella del 2018, siglando il record dei campionati (47.12). Nettamente staccati il francese Wilfried Happio (48.56) e il turco Yasmani Copello (48.78).

400 OSTACOLI (FEMMINILE) – Storica doppietta di Femke Bol, che diventa la prima donna a vincere 400 metri e 400 ostacoli agli Europei. L’olandese si è imposta con un autorevole 52.67 (record dei campionati) dopo essere già salita sul podio tra Olimpiadi e Mondiali negli ultimi dodici mesi. Nettamente staccate le ucraine Viktoriya Tkachuk (54.30) e Anna Ryzhykova (54.86). Settimo posto per Ayomide Folorunso (55.91).

SALTO TRIPLO (FEMMINILE) – Successo di gloria per l’ucraina Maryna Bekh, che vola a 15.02 metri (miglior prestazione europea stagionale). La moglie del nuotatore Romanchuk (Kristiina Maekelae (14.64, record nazionale) e l’israeliana Hanna Minenko (14.45). Decimo posto per Ottavia Cestonaro (13.48). – Successo di gloria per l’ucraina, che vola a 15.02 metri (miglior prestazione europea stagionale). Ladel nuotatore grande rivale di Gregorio Paltrinieri ) ha superato la barriera dell’eccellenza e si è regalata il primo titolo continentale all’aperto in questa specialità. Alle sue spalle la finlandese(14.64, record nazionale) e l’israeliana(14.45).posto per(13.48).

LANCIO DEL DISCO (MASCHILE) – Mykolas Alekna ripercorre le orme del padre Virgilijus, due volte Campione Olimpico nella stessa specialità. Il lituano trionfa con una bella spallata da 69.78 metri (record dei campionati). Il 19enne riesce a battere lo sloveno Kristjan Ceh, Campione del Mondo e grande favorito della vigilia che si ferma a 68.28 metri. A completare il podio è stato il colosso britannico Lawrence Okoye (67.14), che ha avuto la meglio sui quotatissimi svedesi Simon Pettersson (67.12) e Daniel Stahl (66.39 per il Campione Olimpico).

1500 METRI (FEMMINILE) – Era una delle gare più scontate delle vigilia e Laura Muir non ha deluso le aspettative. La britannica ha trionfato grazie a una micidiale accelerazione piazzata al suono della campanella, soltanto l’irlandese Ciara Mageean le ha tenuto testa, ma poi una nuova rasoiata della super favorita ai -200 ha chiuso definitivamente i conti. Laura Muir ha trionfato con il tempo di 4:01.08, difendendo il titolo conquistato quattro anni fa. L’argento olimpico e bronzo iridato ha preceduto Mageean (4:02.56) e la polacca Sofia Ennaoui (4:03.59). Gaia Sabbatini è stata brava nei primi 600 metri, in quel momento occupava il quarto posto ma poi è scivolata indietro e ha chiuso nona (4:06.04), mentre Ludovica Cavalli è 12ma (4:10.93).

DA DRESSEL A WARHOLM: TOP 10 DEI RECORD EXTRA-TERRESTRI DI TOKYO

Europei di Atletica 3000 siepi: Abdelwahed d'argento e Osama Zoghlami di bronzo 3 ORE FA