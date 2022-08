Elisa Maria Di Lazzaro ha vinto la batteria dei 100 ostacoliagli Europei 2022 di atletica leggera e si è qualificata con personalità alla semifinale di domani. L’azzurra ha interpretato benissimo la gara sulla pista bagnata di Monaco dopo una partenza falsa, è uscita discretamente dai blocchi di partenza in corsia 2 e poi ha saputo fare la differenza con la progressione, superando le barriere in scioltezza. La nostra portacolori ha chiuso con il tempo di 13.11 (miglior tempo della sessione), precedendo la slovacca Viktoria Forster (13.19) e la spagnola Xenia Benach (13.26). Da questa serie arrivano anche i tre ripescaggi: la portoghese Olimpia Barbosa (13.29), la svizzera Noemi Zbaren (13.34) e la lussemburghese Victoria Rausch (13.37).

Nicla Mosetti si è resa protagonista di una buona prima parte di gara, ma ha impattato con il quinto ostacolo e poi nel finale è decisamente crollata e ha subito il sorpasso di tre atlete, concludendo in sesta posizione con il tempo di 13.49 e venendo così eliminata. Nella seconda batteria ha fatto la differenza la belga Anne Zagré (13.12), che ha preceduto l’olandese Maayke Tjin-A-Lim (13.26) e la greca Elisavet Persiridou (13.33). Ricordiamo che le migliori 12 del ranking sono ammesse di diritto alle semifinali.

Ad

Luminosa Bogliolo non si è presentata ai blocchi di partenza in seguito a un consulto medico: l’azzurra di riferimento tra le barriere non era al top della forma e ha deciso di non rischiare, Nicla Mosetti ha raccontato ai microfoni della Rai di averla vista piangente, ma non si conoscono ancora i motivi precisi del suo forfait. Nella prima batteria, dove era inserita anche Bogliolo, ha vinto la britannica Jessica Hunter (13.27) davanti alla francese Laura Valette (13.30) e alla polacca Klaudia Wojtunik (13.40).

Europei di Atletica Trapletti 5ª nel giorno della doppietta di Ntrismpioti 10 ORE FA

Elisa Maria Di Lazzaro a RaiSport: "Elisa Maria Di Lazzaro, eccellente nella terza batteria, portata a casa con 13.11: Diciamo che dalle immagini ho visto esattamente che ho fatto una partenza terribile, ero ultima penso. Una grandissima progressione, un bellissimo arrivo e sono contentissima. Importante era avere un po’ di fiducia per questa qualifica, ce l’ho avuta. Sono contenta, domani è un altro giorno. Ho patito un po’ il clima, la pista bagnata, spero domani migliori. È stata una prova più di testa che di altro e sono super contenta". Poi le parole di Nicla Mosetti che è rimasta esclusa con il primo tempo delle non ripescate (13”49): "Non so di preciso quale, ma in piena accelerazione ho preso in pieno l’ostacolo con la seconda gamba. Errore mio, l’ho pagato, perché ovviamente poi quando sei in accelerazione c’è poco da fare. Ho cercato di rimettermi in moto e ne ho preso un altro. Non sono bravissima in partenza, ma ero partita molto bene questa volta".

Delude la 4x400 maschile: ottava

La Gran Bretagna ha vinto la medaglia d’oro con la 4×400 maschile agli Europei 2022 di atletica leggera. Matthew Hudson-Smith ha corso da Campione d’Europa e bronzo iridato dei 400 metri. Successivamente Charles Dobson, ieri quarto sui 200 metri alle spalle di Filippo Tortu, ha sofferto e le altre formazioni sono rientrati sui battistrada. Lewis Davey si è distinto e ha passato il testimone ad Alex Haydock-Williams, il quale ha corso con il francese Thomas Jordier sui talloni fin sul rettilineo finale. A quel punto è emerso rapidamente il belga Dylan Borlée, che ha superato il transalpino ma non il britannico per appena 14 centesimi. La Gran Bretagna ha trionfato in 2:59.35 davanti a Belgio (2:59.49), Francia (2:59.64), Spagna (3:00.54, record nazionale) e Olanda (3:01.34).

L’Italia ha concluso in ottava posizione (3:03.04). Davide Re si è reso protagonista di una prima frazione non così brillante e chiusa all’ultimo posto (45.87). Vladimir Aceti è stato bravo a recuperare qualcosa nella fase iniziale della sua frazione (45.69), soffrendo però nel finale e il cambio con Brayan Lopez è stato decisamente problematico. Lopez era ultimo e ha corso in solitaria (46.31), senza riuscire a inventarsi magie. Edoardo Scotti ha corso una buona chiusura (45.17), ma il risultato non è cambiato. La stagione dei quattrocentisti azzurri si chiude senza particolari squilli e prestazioni rimarchevoli.

Gli staffettisti alla Rai. Davide Re: "Ovviamente ci abbiamo provato tutti, ma qualcosa non è andato. Per noi era l’ultima possibilità per provare a salvare questa stagione, mi dispiace tanto non averla saputa cogliere". Vladimir Aceti: "Anche per me è stata una stagione travagliata. Oggi ho avuto un piccolo problemino al cambio, rischiavo la squalifica con lo spagnolo ed il tedesco. C’è tanta delusione, sapremo riprenderci e sapremo portare questa staffetta dove è riuscita ad arrivare a Tokyo e tornare stabilmente sotto i 3"". Bryan Lopez: "Finalmente dopo anni sono riuscito ad entrare in questo fantastico quartetto che ha sempre fatto ottimi risultati. Speravo di poter realizzare qualcosa con loro, ma è da rimandare". Edoardo Scotti: "Diciamo che quest’anno ci sono state parecchie delusione, e prima o poi arriva anche il momento di fare i conti e tirare le somme. Era l’ultimo appuntamento importante e ho patito molto a guardare la finale dei 400m in tv. Speravo di poter fare qualcosa di grosso in staffetta. Ne usciamo come un grande gruppo, ma non così positivamente. Era peggio del peggior scenario possibile. Ci rifaremo. È bello vincere ed è bello perdere quando siamo insieme".

LUMINOSA BOGLIOLO, NUOVO RECORD ITALIANO MA NIENTE FINALE

Europei di Atletica Stano: "Non stavo bene da subito: meglio qui che ai Mondiali" 12 ORE FA