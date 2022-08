Marcell Jacobs! 100 metri agli Europei di Monaco di Baviera. L'azzurro si impone con netta superiorità in finale, dove ferma il cronometro sul 9''95 (record dei campionati eguagliato), dopo aver corso in 10'' netti in semifinale. Completano il podio due britannici: il campione uscente Zharnel Hughes (9''99) e Jeremiah Azu (10''13). Ottavo posto per il secondo italiano arrivato all'ultimo atto, Chituru Ali (10''28). Signore e signori, è tornato Il campione olimpico di Tokyo 2020 scaccia tutti i fantasmi e torna a vestire il mantello da supereroe, trionfando neiagli. L'azzurro si impone con netta superiorità in finale, dove ferma il cronometro sul 9''95 (record dei campionati eguagliato), dopo aver corso in 10'' netti in semifinale. Completano il podio due britannici: il campione uscente(9''99) e(10''13). Ottavo posto per il secondo italiano arrivato all'ultimo atto,(10''28).

L'ordine d'arrivo della finale

1. M. JACOBS (ITA) 9''95 2. Z. HUGHES (GBR) 9''99 3. J. AZU (GBR) 10''13 4. J. VOLKO (SVK) 10''16 5. M. FALL (FRA) 10''17 6. I. OLATUNDE (IRE) 10''17 7. R. PRESCOD (GBR) 10''18 8. C. ALI (ITA) 10''28

La serata della liberazione per Jacobs, che dopo l'oro mondiale indoor dello scorso marzo a Belgrado ha vissuto una stagione all'aperto davvero complicata, segnata da diversi problemi fisici e dalla dolorosa rinuncia alla semifinale mondiale di Eugene a luglio. Momenti bui da lasciare alle spalle, anche se pure stasera il velocista azzurro ha fatto tremare i tifosi. Il motivo? Un visto taping (tricolore) al polpaccio comparso prima della finale, utile a contenere una lieve contrattura al polpaccio come ha spiegato lui stesso dopo lo sprint vincente. Costruito con una discreta partenza e una partenza centrale inimitabile dai rivali in questione, utile anche a "gestire" un finale un po' imballato.

Pietro Mennea. Per la spedizione azzurra, invece, è il primo titolo in questa edizione e la terza medaglia dopo i bronzi di Yeman Crippa ei 5000 metri. Sorride, ma a denti stretti Marcell, che si dice non soddisfatto del suo tempo, ma ovviamente contento per il titolo europeo. Un risultato che in casa nostra si era visto una sola volta: era il 1978 e a trionfare nei 100 metri era stato il grande. Per la spedizione azzurra, invece, è il primo titolo in questa edizione e la terza medaglia dopo i bronzi di Matteo Giupponi nella 35 km di marcia

