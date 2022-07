L'estate della grande atletica sta per mettere sul piatto un nuovo, stuzzicante appuntamento. Dopo gli spettacolari Mondiali di Eugene , dal 15 al 21 agosto vanno in scena gli. Dove? All'Olympiastadion di. La rassegna continentale fa parte degli European Championships, competizione multisportiva su base europea aperta anche ad altre discipline (ciclismo, triathlon, ginnastica artistica, canottaggio, beach volley, canoa sprint). L'Italia ci arriva dopo le medaglie dinegli Stati Uniti e con la speranza di mettere insieme un bel bottino di podi. L'ultima rassegna europea è stata quella di Berlino 2018 (l'edizione di Parigi 2020 è saltata per Covid-19). In Germania, la spedizione azzurra raccolse sei medaglie: un oro (maratona a squadre uomini), un argento (maratona a squadre donne) e quattro bronzi (Yeman Crippa nei 10.000, Yohanes Chiappinelli nei 3.000 siepi, Yassine Rachik nella maratona e Antonella Palmisano nella marcia 20 km).