Vola, vola! L'azzurro conquistaagli Europei di atletica Monaco di Baviera , superando la misura dial secondo tentativo. Percorso netto fino a quel punto (2.18, 2.23, 2.27) per il campione olimpico, che sulla pedana umida dell'Olympiastadion si mette alle spalle il tedesco Potye e l'ucraino Protsenko. Il modo migliore per oscurare il quarto posto ai Mondiali di Eugene , dove a Gimbo non era bastato saltare 2.33 per assicurarsi il podio. Ma anche il problema alla gamba di stacco e la recente positività al Covid-19, che avevano reso questo risultato tutt'altro che banale. Festeggia sulle notte didi Gianna Nannini l'atleta marchigiano, che può dedicare la vittoria alla futura moglie Chiara presente in tribuna vicino al papà-allenatore Marco. Per Tamberi si tratta del secondo titolo agli Europei outdoor dopo quello ottenuto ad Amsterdam nel 2016.