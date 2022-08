Filippo Tortu è medaglia di bronzo sui 200 metri agli Europei di atleti di Monaco di Baviera. Lo sprinter azzurro, entrato in finale col quarto crono, è protagonista di una bella rimonta sul rettilineo finale e si inserisce nel gruppo dei britannici, precedendo Dobson e piazzandosi alle spalle del favorito Hughes, medaglia d'oro, e di Mitchell-Blake, argento. Per il brianzolo, classe 1998, è la prima medaglia in carriera in una manifestazione di questa importanza, fatta eccezione per l'oro nella 4x100 di Tokyo: si tratta anche del primo podio per l'Italia in questa specialità dal 1978, quando Pietro Mennea vinse l'oro gli Europei a Praga.

Ad

A breve il report completo...

Europei di Atletica 3000 siepi: Abdelwahed d'argento e Osama Zoghlami di bronzo 25 MINUTI FA

Tortu 20"11 sui 200: 2° solo a Mennea, rivivi la sua gara

Europei di Atletica Vallortigara ok nell'Alto, in finale anche la 4x100 femminile 7 ORE FA