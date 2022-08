Filippo Tortu, che sulla pista umida di Monaco di Baviera vince la sua batteria nei 200 metri col tempo di 20''29 e accede alla finalissima (in programma venerdì 19 agosto alle 21.20) agli Era uno degli uomini più attesi della serata ( insieme a Gianmarco Tamberi ) e non ha deluso le aspettative. Parliamo di, che sulla pista umida di Monaco di Baviera vince la sua batteria neicol tempo die accede alla finalissima (in programma venerdì 19 agosto alle 21.20) agli Europei di atletica

Il classe '98 azzurro è il più lento a lasciare i blocchi di partenza ed esce a centro gruppo dalla curva, prima di sprigionare tutti i suoi cavalli negli ultimi 50 metri e vincere con margine. Non è comunque contento Filippo, che a caldo commenta così la sua gara. "Non ho fatto la gara che volevo fare, sono partito troppo piano, però l’ho fatta in controllo. Ci sono tanti atleti forti i favoriti, sono gli inglesi e l’israeliano. Domani (venerdì, ndr) si vende cara la pelle però. Sarà la gara più importante dell’anno per me, e anche la gara più importante dell’anno per i miei compagni in staffetta. Devo fare la miglior gara della mia vita per prendere la medaglia".

