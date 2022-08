Marcell Jacobs è stato un ottovolante di prestazioni ed emozioni, un periodo da amare e odiare nello stesso tempo, perché gliene sono successe davvero tante e Da agosto 2021 ad agosto 2022, da Tokyo 2020 (+1) a Monaco 2022 , l’anno diè stato un ottovolante di prestazioni ed emozioni, un periodo da amare e odiare nello stesso tempo, perché gliene sono successe davvero tante e l’oro europeo nei 100m è stato il giusto coronamento, oltre che della sua bravura, anche della perseveranza e della tenacia che lui e il suo allenatore Paolo Camossi hanno dimostrato, insieme alla voglia di non mollare di fronte alle evidenti difficoltà che hanno remato contro il nostro sprinter in più momenti.

Ad

Ripercorriamo dunque insieme questa annata incredibile del campione olimpico dei 100m.

Europei di Atletica Jacobs sul tetto d'Europa: rivivi la finale dei 100 metri 12 ORE FA

Agosto 2021 – Tokyo 2020: i due titoli olimpici

Ripartiamo da poco più di un anno fa: Marcell Jacobs, ai Giochi Olimpici (traslati di un anno) di Tokyo 2020 conquista due medaglie d’oro: una nei 100m (l'1 agosto), uno nella staffetta 4x100 (il 6 agosto). In Italia è un eroe nazionale, all’estero cominciano i malumori per questo velocista venuto fuori prepotentemente dopo tanta gavetta.

Staffetta 4X100: il film di un oro da leggenda

Settembre 2021 – Le accuse di doping

Mentre Marcell si gode il successo e l’apprezzamento di Sua Maestà Usain Bolt e del presidente di Wlorld Athletics Sebastian Coe, all’estero non riescono a digerire l’ascesa di Marcell e cominciano a piovere da più parti insinuazioni velate e accuse dirette di doping , da cui il bresciano deve cominciare a difendersi.

Fine 2021 – Stagione chiusa in anticipo

Nel frattempo, Marcell sceglie di chiudere in anticipo la stagione 2021, terminando in gloria l’anno solare e preferendo non gareggiare nelle ultime tappe di Diamond League. Dà l’appuntamento al 2022, nel frattempo comincia a prepararsi per la stagione al coperto, dove lo attende la sfida sui 60m.

Febbraio 2022 – Il ritorno indoor

Parte bene la nuova stagione di Marcell Jacobs: l’azzurro riprende con le gare al coperto e, come preventivato, sulla distanza ridotta. Vince e convince a Berlino Lodz , con il Mondiale di Belgrado nel mirino. Nel frattempo le polemiche sul suo stato di forma, dall’estero, continuano a piovergli addosso, ma lui si difende il giusto e va avanti a lavorare.

Jacobs come un siluro: rivivi i suoi 60 metri in 6''49

Marzo 2022 – Campione mondiale nei 60m

Arriva il primo appuntamento importante dell’anno e Marcell c’è: il talento lombardo si impone nella gara dei 60m, conquistando l’oro e ritoccando il record europeo a 6”41 . La stagione sembra avviata verso il trionfo totale, visto che quest’anno sono in programma anche i Mondiali all’aperto e gli Europei.

Jacobs, oro mondiale nei 60 m con record europeo: rivivi l'impresa

Fine marzo 2022 – Stilato il calendario delle gare outdoor

A fine marzo, Marcell Jacob e l’allenatore Paolo Camossi stabiliscono il calendario delle gare all’aperto e si decide per la gara di Nairobi il 7 maggio, poi il meeting di Savona il 18 maggio, il 28 maggio a Eugene (Oregon) per testare la pista dei Mondiali e poi anche il Golden Gala di Roma il 9 giugno . E poi ovviamente i Mondiali dal 15 e gli Europei di Monaco dal 15 agosto, con eventuali aggiustamenti nel mezzo.

6 maggio 2022 – Nairobi, l’ospedale per un virus intestinale

Il 6 maggio, già a Nairobi, arriva la notizia del forfait di Marcell Jacobs per la prima gara di stagione: il velocista finisce addirittura in ospedale per un virus intestinale, cerca di convincere Camossi a farlo gareggiare ugualmente , ma la situazione è abbastanza seria e il coach lo convince a restare in ospedale e desistere, per evitare di incappare in guai più seri.

18 maggio – Il ritorno in pista, tempo da migliorare

Visto lo stop per la convalescenza, Camossi, che voleva far correre a Marcell anche i 200m, decide di rinviare la doppia distanza. A Savona Jacobs corre i 100m in 10”04 , ma non è soddisfatto della prestazione e soprattutto, dopo aver perso quasi 3 kg per la malattia, è in preda ai crampi e fa fatica a recuperare.

Fine maggio 2022 – Out in Diamond League

Quelli che sembravano crampi a Savona sono qualcosa di più serio: Jacobs ha rimediato una piccola lesione muscolare come conseguenza del virus contratto in Kenya. Debilitato e con una condizione fisica non ottimale, lo sforzo dei 100m in Liguria gli dà il colpo di grazia e così dev rinunciare prima a Eugene e poi a Roma , perché i guai persistono e l’obiettivo resta in primis il Mondiale.

Giugno-luglio 2022 – Gli allenamenti, i Campionati Italiani e gli haters

La ripresa di Marcell procede, con l’obiettivo di mettere almeno una gara nelle gambe prima di Eugene. La data è fissata: il 26 giugno corre ai Campionati Italiani, vincendo con un lento 10”26 . Prova superata, ma nel frattempo sui social si scatenano i soliti leoni da tastiera: c’è chi lo dà per finito, chi lo apostrofa come meteora, chi addirittura lo accusa di celare le doping dietro quelli che per loro sono solo presunti infortuni. Nel frattempo si mette nel mirino il meeting di Stoccolma del 30 giugno , salvo poi dover andare incontro a una nuova rinuncia : stavolta il problema è a un gluteo ed è meglio non rischiare. Si va avanti dunque con fisioterapia, recupero (e insulti sui social) verso il 15 luglio, data delle batterie dei 100.

15 luglio 2022 – Le batterie dei 100m mondiali

Il 15 luglio, Marcell Jacobs si presenta regolarmente in pista per le batterie dei 100m ai Mondiali di Eugene: centra la semifinale con 10”04 e si comincia a temere la rivalità con Kerley, che vola con 9”79.

17 luglio 2022 – Nuovo infortunio e rinuncia a semifinale e staffetta

Il 17 luglio, giorno della verità, Marcell Jacobs è costretto di nuovo al forfait : a fare male è l’adduttore della coscia destra e lo staff medico non dà l’autorizzazione a gareggiare. Lo sprinter deve così rinunciare ai 100m e alla staffetta, con grande sconforto per lui e per il suo entourage. Nel frattempo la rabbia degli haters monta in un’incommentabile fiume di critiche, accuse e insulti.

Jacobs, oro mondiale nei 60 m con record europeo: rivivi l'impresa

1 agosto 2022 – Marcell è guarito

L’1 agosto arriva una buona notizia: Jacobs viene dichiarato guarito dall terza lesione diversa in pochi mesi e quindi arruolabile per gli Europei . Entra così nella lista dei convocati.

16 agosto 2022 – La semifinale agli Europei col freno a mano tirato

Il 16 agosto alle 20:45 Marcell Jacobs si presenta al blocco della sua semifinale europea: è già qualificato senza batteria, in quanto è nei migliori 12 del ranking. Parte, va in progressione, si rialza, si distende, fa il vuoto... E poi rallenta bruscamente a circa 3 metri dal traguardo, passando primo in 10” netti e destando ottime impressioni . Appuntamento alle 22:15 per la finale.

16 agosto 2022 – L’ansia per il taping sul polpaccio e la gioia per l’oro

Alle 22:15 non poteva mancare l’ultimo colpo di scena a portare ansia ai telespettatori: Marcell Jacobs si presenta in partenza con il kinesiotaping sul polpaccio sinistro (è tricolore e molto vistoso, impossibile non notarlo). Non sembra sereno, non lo sono i tifosi. Eppure dopo lo sparo il copione è lo stesso: partenza buona, progressione, spalle alte, accelerazione e questa volta via fino al traguardo, che taglia per primo in 9”95. Dopo tanti alti e bassi, dopo tanti acciacchi, dopo la sofferenza fisica ed emotiva, finalmente un risultato che ripaga di tutta la negatività appena sopportata. Il Re è tornato. E ora, attenzione alla staffetta, se la nuova contrattura al polpaccio glielo permetterà.

Tamberi-Jacobs, i 20 minuti più belli dello sport italiano

Europei di Atletica Jacobs: "Ho sentito un fastidio al polpaccio, poi ho chiuso gli occhi" 13 ORE FA