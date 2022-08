Ad

Il velocista lombardo è pronto per gli Europei, freme per essere della partita il prossimo 16 agosto quando si disputeranno semifinali e finali dei 100 metri. Marcell Jacobs, esentato dalle batterie in quanto vanta il quarto accredito continentale stagionale (10.04 ai Mondiali e a Savona), ha raggiunto l’obiettivo della guarigione.

Gianmarco Tamberi gareggerà invece questa sera a Montecarlo, dove si disputa una tappa della Diamond League. Il Campione Olimpico di salto in alto deciderà così se partecipare alla rassegna continentale: martedì le qualifiche, giovedì l’eventuale finale. Nella giornata di sabato 13 agosto, invece, un’ampia fetta della spedizione tricolore decollerà alla volta di Monaco, tra cui anche Filippo Tortu e Fausto Desalu (Campioni Olimpici della 4×100, desiderosi di esprimersi al meglio sui 200 metri).

Altri atleti, le cui gare sono previste nella seconda parte della rassegna, partiranno successivamente verso la Germania, come Massimo Stano (Campione Olimpico della 20 km di marcia e Campione del Mondo della 35 km) ed Elena Vallortigara (fresca di bronzo iridato nel salto in alto).

Tamberi: "L'infortunio c'è ancora ma non penso mi limiterà"

