Covid-19. È risultato positivo appena dopo la rassegna iridata e la malattia lo ha messo ko. Da qualche giorno è diventato negativo, tuttavia in un post su Instagram ha raccontato che sta facendo una fatica enorme ad allenarsi. Bisogna considerare poi che l’infortunio precedente non è stato ancora smaltito. Il 2022 di Gianmarco Tamberi continua a presentare degli ostacoli e ad essere assai sfortunato. L’atleta marchigiano. dopo aver fatto i conti con un problema alla gamba di stacco che lo ha penalizzato nei Mondiali di Eugene solo 4° nella finale del salto in alto ), è ora alle prese con la convalescenza dal. È risultato positivo appena dopo la rassegna iridata e la malattia lo ha messo ko. Da qualche giorno è diventato negativo, tuttavia in un post suha raccontato che sta facendo una fatica enorme ad allenarsi. Bisogna considerare poi che l’infortunio precedente non è stato ancora smaltito.

È dunque tortuosa la strada del campione olimpico verso gli Europei di Monaco di Baviera. Ha 14 giorni a disposizione per recuperare la condizione ideale, non sono tanti però come ha scritto l’azzurro: “Forse forse c’è ancora tempo!”. Farà quindi tutto il possibile per presenziare alla gara continentale.

Ad

Europei di Atletica Come sta Gianmarco Tamberi? Dubbi sulla partecipazione agli Europei 28/07/2022 A 08:57

Tamberi e Barshim premiati con l'Inspiration Award: "Storia incredibile"

Mondiali di Atletica Tamberi-Fassinotti: "Rieti è alle spalle, siamo una squadra" 15/07/2022 A 19:24