Fastweb Cup di Rieti, sabato le stelle saranno Tortu, Tamberi, Re e Bogliolo

L’atletica italiana riparte alla grande con la seconda edizione della Fastweb Cup, un evento davvero di lusso che andrà in scena sabato 4 luglio allo Stadio Raoul Guidobaldi di Rieti. Il meeting nella città laziale si preannuncia altamente spettacolare visto che il parterre sarà davvero di lusso con la presenze di grandi stelle azzurre come Filippo Tortu (100 metri), Gianmarco Tamberi (salto in alto), Davide Re (200 metri), Luminosa Bogliolo (100 ostacoli). Di seguito alcune dichiarazioni dei protagonisti, rilasciate ad Ansa, che domani illumineranno la scena a partire dalle ore 17.00.

FILIPPO TORTU:

Dopo il lockdown, la cancellazione di eventi importanti come gli Europei e il rinvio dei Giochi Olimpici c’era molta incertezza sulla possibilità di gareggiare e di come avremmo potuto sfidarci per via delle necessarie restrizioni sanitarie. Sono davvero felice di poter esordire come lo scorso anno a Rieti nella seconda edizione della Fastweb Cup. Una pista per me speciale e un contesto di festa, anche se quest’anno mancherà lo straordinario pubblico dello scorso anno. Non vedo l’ora di scendere in pista e di rivivere le sensazioni che solamente le gare sono in grado di darmi

GIANMARCO TAMBERI:

Abbiamo scombussolato un po’ i piani: la gara di domenica è importante creare della solidità posticipando di una settimana l’inizio del carico per gli impegni di agosto“.

LUMINOSA BOGLIOLO:

Non vedo l’ora di gareggiare sui miei cari ostacoli e punto a un esordio migliore dello scorso anno. Le prime gare sono sempre di rodaggio, ma Rieti è una pista veloce e spero di fare bene“.

