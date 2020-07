Filippo Tortu corre in 10.28 all'esordio: l'azzurro vince la batteria a Rieti e va in finale

Dal nostro partner OAsport.it

Filippo Tortu ha incominciato la stagione all’aperto correndo i 100 metri in 10.28 nelle batterie della Fastweb Cup 2020. Allo Stadio Guidobaldi di Rieti, il primatista italiano si è imposto nel turno preliminare dopo la lunga sosta forzata dovuta alla pandemia. Il brianzolo non è uscito benissimo dai blocchi di partenza, poi si è disteso discretamente e ha chiuso con un tempo relativamente alto. Il brianzolo (9.99 di personale, datato 2018) aveva sfrecciato in 9.97 lo scorso anno in questo impianto, approfittando però di una folata di vento favorevole (+2.4 m/s). Oggi la brezza era relativamente piatta (+0.7 m/s), in condizioni ambientali relativamente normali e con temperature gradevoli.

Il finalista degli ultimi Mondiali è riuscito ad avere la meglio sull’altro italiano Chituru Ali (10.41) e sul ghanese Sean Safo-Antwi (10.42). Filippo Tortu tornerà in pista attorno alle ore 18.30 per disputare la finale: la speranza è che riesca a correre più veloce e ad avvicinarsi ai 10” netti, il suo obiettivo stagionale è quello di migliorare il 9.92 del francese Christophe Lemaitre.

