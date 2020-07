Filippo Tortu non si migliora in finale a Rieti: 10"31 sui 100, battuto da Safo-Antwi

Dal nostro partner OAsport.it

Filippo Tortu non è riuscito a migliorarsi nella finale dei 100 metri alla Fastweb Cup 2020 in corso di svolgimento allo Stadio Guidobaldi di Rieti. Il velocista brianzolo, alla prima uscita stagionale dopo la sosta forzata dovuta alla pandemia, aveva corso in 10"28 in batteria ma in finale si è fermato a 10"31 (-0.1 m/s il vento), peggiorando così di tre centesimi il risultato di inizio pomeriggio. Il primatista nazionale (9"99 due anni fa) non è uscito benissimo dai blocchi di partenza, poi ha provato a distendersi sul lanciato ma non è riuscito a vincere la gara, venendo beffato dal 30enne ghanese Sean Safo-Antwi di un paio di centesimi.

Lo scorso anno a Rieti Tortu corse in 9"97

L'azzurro, finalista agli ultimi Mondiali, attendeva questo primo appuntamento stagionale all'aperto, su una pista dove lo scorso anno sfrecciò in 9"97 approfittando di un rilevante vento a favore (+2.4 m/s), ma la sua preparazione non è ancora ai livelli migliori e l'obiettivo di scendere ancora sotto i 10 secondi sembra essere molto lontano. Filippo Tortu tornerà in gara il prossimo 16 luglio al Meeting di Savona, tra un paio di settimane si attende uno stato di forma decisamente migliore.

