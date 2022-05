Gianmarco Tamberi ha conquistato il secondo posto a Birmingham, dove è andata in scena la seconda tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il Campione Olimpico di salto in alto ha compiuto un balzo in avanti rispetto alla deludente prestazione offerta settimana scorsa a Doha, quando al suo debutto stagionale all’aperto incappò in tre nulli a quota 2.24. Il marchigiano aveva dichiarato di avere riscontrato lacune tecniche in Qatar, otto giorni dopo si è migliorato ed è riuscito a superare 2.25 al primo tentativo. La misura non è nulla di eccezionale in termini assoluti, ma rappresenta un buon viatico e permette di entrare nel vivo di questa intensa stagione.

Il 29enne è stato battuto dal canadese Django Lovett, capace di superare 2.28 al primo assalto (misura rivelatasi improba per l’azzurro). Gianmarco Tamberi, detentore della Diamond League, ha prevalso sul polacco Norbert Kobielski (2.25 alla terza), sullo statunitense Shelby McEwen (2.22) e sullo svizzero Loic Gasch (2.18 per l’argento iridato al coperto, ai Mondiali Indoor chiuse proprio davanti al nostro portacolori). Oggi si è vista una tecnica più centrata per il ribattezzato Gimbo, più convincente in rincorsa e nello scavalcamento dell’asticella, anche se c’è ancora tanto lavoro da fare per ritrovare la forma dei giorni migliori.

Il Campione Olimpico tornerà in gara tra sette giorni esatti al Meeting di Trieste, poi il 31 maggio volerà a Ostrava (Repubblica Ceca) e il 9 giugno sarà protagonista al Golden Gala di Roma (tappa della Diamond League nella capitale): un tris di appuntamenti estremamente importanti, per lanciare la volata che conduce ai Mondiali di luglio a Eugene e agli Europei di agosto a Monaco.

