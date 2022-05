Dopo una prima parte di stagione in altalena, Gianmarco Tamberi punta al decollo sulla pedana del prestigioso meeting di Ostrava che va in scena domani pomeriggio nell’ambito del Continental Tour. Un meeting quello ceco che vale tranquillamente, per il livello degli atleti in gara, una tappa della Diamond League.

Stefela, il campione nazionale ceco Bahnik, l’australiano Starc e il finalista olimpico britannico Gale. Il saltatore azzurro fino a questo momento ha litigato con il vento , fermandosi a 2.20 a Doha e a 2.15 sabato scorso a Trieste . In mezzo il discreto 2.25 di Birmingham che fa ben sperare per il prosieguo della stagione ma è arrivato il momento di cambiare marcia in vista dei grandi appuntamenti dell’estate, primo fra tutti il Golden Gala della prossima settimana all’Olimpico. Tra gli avversari di Gimbo l’atleta di casa, il campione nazionale ceco, l’australianoe il finalista olimpico britannico

Chi sono gli altri protagonisti al meeting di Ostrava?

Non mancheranno le grandi stelle dell’atletica mondiale sulla pista e sulla pedana ceca: prima fra tutte la plurimedagliata olimpica Allyson Felix che, al termine della stagione chiuderà una carriera straordinaria e ad Ostrava correrà i 200. In campo femminile molto interessante i 400 piani con al via la campionessa europea Swiety-ersetic, la connazionale polacca Kielba Sinsk, oltre alla giamaicanaMcLeod. Le altre stelle più attese del meeting nei 100 piani maschili il giamaicano Yohan Blake e il suo omonimo canadese Jerome Blake che sfideranno il keniano Omanyala, il più veloce al mondo quest’anno, l’etiope Girma nei 3000 femminili, la mezzofondista olandese Femke Bol e lo specialista canadese degli 800 Nijel Amos.

Quando e a che ora gareggia Tamberi a Ostrava?

Martedì 31 maggio andrà in scena uno dei Meeting indoor più interessanti del circuito internazionale, l'Ostrava Golden Spike. Per la sessantunesima edizione della rassegna ceca saranno presenti ben 24 medagliati alle ultime Olimpiadi di Tokyo, fra questi anche Gianmarco Tamberi.

MARTEDÌ 31 MAGGIO

17.00 Lancio del peso uomini

17.10 800 m uomini

17.20 100 m uomini B

17.35 100 m uomini A

17.45 400 m donne

17.45 Salto in alto uomini (con Gianmarco Tamberi)

17.55 1500 m donne

18.10 800 m uomini

18.15 salto in lungo uomini

18.15 lancio del giavellotto uomini

18.20 3000 m ostacoli uomini

18.35 400 m uomini

18.45 100 m ostacoli donne

18.55 300 m ostacoli donne

19.05 200 m donne

19.20 200 m uomini

Dove seguire l'evento in diretta tv e live streaming

Il meeting di Ostrava, tappa del Continental Tour in Repubblica Ceca, sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Arena (canale 204 di Sky) a partire dalle ore 17:30 e in streaming su SkyGO e NOW TV.

