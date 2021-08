Gianmarco Tamberi è pronto per fare il suo esordio da Campione Olimpico. L’azzurro scenderà in pedana questa sera (ore 18.00), impegnato nella gara di salto in alto che illuminerà la piazza centrale di Losanna (Svizzera). Si tratta del City Event dell’ottava tappa di Diamond League (il resto delle gare è previsto per domani).

Il marchigiano era atteso dalla sfida col qatarino Mutaz Essa Barshim, l’amico-rivale con cui ha condiviso il gradino più alto del podio ai Giochi, ma il Campione del Mondo ha dato forfait all’ultimo minuto. L’azzurro se la dovrà vedere in particolar modo col bielorusso Maksim Nedasekau (bronzo ai Giochi), col russo Ilya Ivanyuk (2.37 in stagione) e con l’ucraino Andriy Protsenko. Rinuncia anche Marco Fassinotti a causa di un problema muscolare.

Le parole di Gimbo

"Di solito non riesco mai a dormire prima di una gara, a Tokyo invece sì. Allora al risveglio mi sono detto ‘è normale?’ ma poi abbiamo visto come è andata a finire! La medaglia d’oro ha cambiato qualcosa non dentro di me, ma intorno a me. In tanti mi fermano per la strada ed è veramente bello. Fino a poco tempo fa, quando dicevo alla mia ragazza che sarei uscito per comprare qualcosa, bastavano cinque minuti. Ma ora ci vogliono anche due ore!".

