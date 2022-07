Gianmarco Tamberi non si sta avvicinando nel modo migliore ai Mondiali 2022 di atletica leggera, ormai distanti soltanto un paio di settimane. Il Campione Olimpico di salto in alto sta infatti facendo i conti con un gamba di stacco, per l’esattezza tra sartorio e quadricipite (all’altezza dell’inserzione) come riporta la Gazzetta dello Sport. 2022 di atletica leggera, ormai distanti soltanto un paio di settimane. Il Campione Olimpico di salto in alto sta infatti facendo i conti con un problema muscolare alla gamba sinistra . La criticità riguarda dunque la(all’altezza dell’inserzione) come riporta la

negli ultimi due giorni, è stato visitato dal celeberrimo dottore Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt, un luminare che in passato ha curato anche Usain Bolt e che è un punto di riferimento per sportivi di primissima fascia. L'azzurro sta cercando in tutti i modi di risolvere questo fastidio.

Gimbo, che domenica scorsa ha vinto il titolo italiano a Rieti senza incantare, è stato molto chiaro sui propri profili social nelle ultime ore: “In giro per il mondo cercando in tutti i modi di risolvere questo maledetto dolore“. La speranza è che l’azzurro riesca a recuperare per essere protagonista durante la rassegna iridata, dove insegue l’unica medaglia d’oro che gli manca nel suo glorioso palmares.

Gianmarco Tamberi dovrebbe partire domani alla volta degli USA. Prima di presentarsi a Eugene, sede dei Mondiali, svolgerà l’ultima parte della sua preparazione a Chula Vista (California). L’Italia si sta leccando le ferite visto che Tamberi e Jacobs, Campioni Olimpici nel giro di dieci minuti lo scorso 1° agosto, stanno facendo i conti con gli infortuni. Problemi fisici che hanno già messo fuori gioco Antonella Palmisano (Campionessa Olimpica della 20 km di marcia), Alessandro Sibilio (finalista sui 400 ostacoli ai Giochi), Zane Weir (quinto nel getto del peso a Tokyo 2020).

