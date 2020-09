Benvenuti sul pianeta “Mondo”: abitanti uno… Lui! Armand "Mondo" Duplantis sta riprogrammando i codici del salto con l'asta a suon di record mondiali (l'ultimo, il 6.15 di Roma che ha spazzato via Re Bubka): la sua ha già assunto i crismi della sfida contro se stesso, perché al momento la concorrenza risulta non pervenuta. Non può, semplicemente, volare alle altezze di Mondo. Il 20enne svedese cresciuto negli States pare proprio praticare un altro sport. Per conoscere i segreti del fenomeno “Armand Duplantis” abbiamo chiamato in causa il nostro Andrea Giannini, tecnico federale, primatista italiano del salto con l’asta a livello juniores nonché commentatore televisivo Eurosport.

Duplantis, storico 6.15! Il video del salto da record a Roma

Atletica Duplantis, è record del mondo! Salto da 6.15 a Roma, superato Bubka 15 ORE FA

Il record tolto a Bubka

Mondo ha dei margini di miglioramente pazzeschi, ha fatto 6.15 in una pedana nemmeno così eccezionale. Può saltare 6.25 o 6.30 domani, specialmente se gareggia in una pedana "amica". Poteva fare 6.20 già a Losanna, c'erano delle condizioni pazzesche! Purtroppo hanno sbagliato gli organizzatori a tirare la gara troppo lunga, con l'oscurità. Con quella tecnica e la disarmante facilità con cui ha ottenuto gli ultimi record mondiali può salire davvero tanto."

Può saltare 6.25 o 6.30 domani

L’evoluzione: salto con l’asta 2.0 (o già 3.0?)

"Non sì è mai visto dai tempi di Bubka un saltatore con l’asta evolvere la tecnica in così poco tempo. Duplantis stesso rispetto all’anno scorso ha fatto 2/3 cambiamenti impressionanti. Ha ottime caratteristiche fisiche di base: corre i 100 sotto i 10’’60 e per questo ha una velocità di entrata con l’asta molto elevata. Alla preparazione fisica provvede principalmente la madre (Helena, ex pallavolista ed heptatleta, ndr) mentre il padre (Greg, ex astista da 5.80, ndr) si occupa della tecnica."

Il ragazzo nativo di Lafayette (Lousiana, USA) non è di certo sbucato dal nulla quest'inverno: due anni fa stupì il Vecchio Continente conquistando a sorpresa la medaglia d’oro ai Campionati Europei al cospetto di Air Lavillenie, ma a onor del vero già da tempo aveva fatto il suo ingresso nelle mappe dell'asta con le stimmate del ragazzo prodigio. Quest’anno, se possibile, Armand ha spostato l’asticella ancora più in alto: non solo letteralmente con i record del mondo al coperto a 6.18 e con lo storico record all'aperto a 6.15, ma anche metaforicamente contribuendo a proiettare il salto con l’asta in un’altra dimensione.

Secondo Andrea Giannini la peculiarità di Duplantis è da ricercare nel suo percorso atletico fuori dall’ordinario: un percorso cominciato sin dalla tenerissima età...

"Armand ha iniziato a saltare a quattro anni, ma attenzione, non si tratta affatto di specializzazione precoce come circola da più parti sui social: parliamo di un ragazzino che ha iniziato a saltare molto presto, ma allo stesso tempo ha allenato tante altre abilità, tanto è vero che pratica ancora il salto in lungo, fa gare di velocità. Proprio in virtù di questo nel corso di questi anni formativi ha allenato le capacità coordinative, le capacità cognitive… Si è allenato a tutto tondo! Il fatto che gli si sia insegnato a saltare molto presto è solo un vantaggio. Il talento, ovviamente, ha fatto il resto."

Duplantis aveva sfiorato il record di 6,17 già al meeting di Karlsruhe: tutti i tentativi

L’eredità: l’atletica cerca (ancora) il nuovo Bolt

Uno così passa inevitabilmente una volta ogni tanto, bando alle ciance. Talento innato, capacità di ottenere risultati impensabili prima del suo avvento e, dulcis in fundo, capacità di interagire con il pubblico e bucare le telecamere… Cosa vi ricorda? Già, l’atletica come movimento è ancora alla ricerca del personaggio con la “P” maiuscola dopo la dipartita di un certo Usain Bolt e potrebbe averlo trovato in questo ragazzo dalla faccia pulita e dall’indole sfrontata.

"Mi sembra evoluto anche dal punto di vista del personaggio. Lui è sempre stato un tipo positivo: inizialmente schivo e sulle sue, mentre adesso interagisce col pubblico, ammicca: si vede che è entrato completamente nella parte! Può diventare il dominatore del salto con l’asta nei prossimi dieci anni. Può tracciare una strada come Bolt…

Le criticità: usura e infortuni

Nell’atletica leggera in generale e nel salto con l'asta in particolar modo non sempre due più due fa quattro e Armand Duplantis dovrà giocoforza superare incognite e ostacoli nel suo cammino verso la gloria sportiva.

"Il salto con l’asta è una specialità che consta di tante variabili: vento, lunghezza delle aste, pedane. È una disciplina che può portare a un’usura fisica e il salto di Duplantis è abbastanza dispendioso in questo senso visto che ha uno stacco ravvicinato alla cassetta di imbucata e a lungo andare potrebbe portare a traumi. Lui stesso dovrà lavorare molto bene a livello di prevenzioni infortuni e programmazione, ma di certo il suo team avrà già calcolato tutto. "

L'uomo da battere a Tokyo

Al netto di fisiologiche incognite e avversità presente e futuro di questa specialità gli appartengono, è un fatto ormai assodato. Il 3 agosto 2021 è in programma la finale del salto con l'asta maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo e al momento è assai azzardato ipotizzare uno scenario alternativo rispetto al suo trionfo a cinque cerchi...

"Se continua così è molto difficile che possa perdere le Olimpiadi: ha scavato un solco davvero incredibile tra sé e gli avversari. Non vedo come possa avere rivali qualora continuasse così."

Duplantis dà spettacolo anche a Lievin: impressionante il salto a 6.07

Le ripercussioni dei suoi salti nel futuro

Ci sarà una sorta di "effetto Duplantis" nella specialità? I suoi "colleghi" saranno a loro volta in grado di entrare nella dimensione 2.0 emulando quello che da più parti ormai viene definito il Mozart dell'asta?

"Duplantis può portare a un’evoluzione in generale di tutto il panorama del salto con l’asta: ci sarà inevitabilmente un adattamento da parte dei rivali che guarderanno alle cause di questa evoluzione tecnica improvvisa. Al di là della velocità di base e della capacità di trasferire tutta questa energia nel caricamento dell’asta, mi stupisce la durata della sua fase area: il suo è un salto che non finisce mai!"

Il Mondo è di Duplantis: dalle discese con lo skate dal tetto di casa al record

Atletica Duplantis e Lavillenie, incredibile pari merito nell'Ultimate Garden Clash: Kendricks 3° 03/05/2020 A 16:12