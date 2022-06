Cresce il fermento per il Golden Gala Pietro Mennea, quinto appuntamento della Diamond League 2022. Lo Stadio Olimpico di Roma si prepara ad accogliere alcune tra le stelle più luminose dell’atletica internazionale, fra queste il saltatore Gianmarco Tamberi ed il rivale (e amico) Mutaz Essa Barshim. L’azzurro ed il qatariota hanno regalato una pagina di sport indimenticabile alle ultime Olimpiadi di Tokyo , eguagliando la misura di 2.37 che è valsa l’alloro più pregiato in coabitazione. Si prospetta una sfida ad altissimo livello tra i due, in gioco c’é molto più di un semplice trionfo.

Barshim dal canto suo cerca la seconda affermazione nella capitale dopo l’exploit del 2014, mentre “Gimbo” vuole arricchire il palmares con quel successo che manca in bacheca: il secondo posto nel 2020 e le terze piazze agguantate nel 2020 e 2021 sono risultati di rilievo, ma la vittoria avrebbe un sapore decisamente più dolce. Tamberi insegue la miglior condizione di forma in vista della rassegna iridata e l’appuntamento del 9 giugno rappresenta un viatico oltremodo importante: dopo l’oro olimpico, l’oro mondiale indoor, il centro in Diamond League e gli ori europei al coperto e all’aperto manca solo il bersaglio grosso al Golden Gala e ai Mondiali outdoor per impreziosire una carriera già fantastica: in un mese e mezzo il trentenne originario di Civitanova Marche può scrivere una pagina indelebile nella storia della disciplina!

Quando saranno in gara a Roma

Appuntamento fissato per la prima serata di giovedì 9 giugno, la gara di salto in alto maschile inizierà alle 19.45.

Il programma completo del Golden Gala - Giovedì 9 giugno

18:30 Lancio del disco Uomini

18:40 100m Donne Master

18:50 100m Uomini Master

19:00 100m Uomini FISDIR C21

19:10 100m Uomini FISDIR open

19:15 Getto del peso Uomini

19:18 Staffetta 12 x 200m giovanile mista finale

19:35 Salto con l’asta Donne

19:39 3000m Marcia Uomini

19:45 Salto in Alto Uomini

20:03 400m hs Donne

20:13 400m Uomini

20:21 1500m Donne

20:33 200m Uomini

20:38 Salto in lungo Donne

20:42 800m Donne

20:51 3000m Siepi Uomini

21:08 200m Donne

21:15 5000m Uomini

21:37 100m hs Donne

21:50 100m Uomini

Dove seguire l'evento

Diretta TV: Rai Tre (a partire dalle ore 20.00)

Diretta streaming: Rai Play

