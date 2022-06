Elena Bellò sugli scudi al Golden Gala Pietro Mennea 2022. Nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma l’azzurra estrae dal cilindro un tempo stratosferico (1’58”97) che le vale la terza posizione negli 800 metri dietro l’ineguagliabile americana Athing Mu (1’57”01); seconda la transalpina Renelle Lamote (1’58”48).

Condotta di gara perfetta quella della mezzofondista originaria di Schio, capace di sgusciare fuori ad ampie falcate dall’ultima curva bruciando nientemeno che la keniana Mary Moraa e l’ugandese Campionessa del Mondo nel 2019 Halimah Nakaayi. Trattasi del primato personale per Elena Bellò, mai sotto i due minuti in carriera. L’ex ginnasta classe ’97 ha abbassato il crono precedente di 1”42 dimostrando di poter essere della partita nelle competizioni internazionali di maggior caratura.

Palpabile la soddisfazione ai microfoni di Rai Sport: “Questo tempo non arrivava mai, mi sono sentita benissimo durante la gara. Ringrazio il mio allenatore, tutti quelli che mi aiutano e mi sostengono. Sono arrivata terza battendo delle medagliate, sono contentissima”.

1500 femminili: bene Sabbatini e Del Buono

Doppietta etiope sui 1500 metri piani femminili andati in scena allo Stadio Olimpico di Roma e validi per la 42ma edizione del Golden Gala Pietro Mennea”, quinta tappa della Diamond League 2022 di atletica leggera: Hirut Meshesha vince in 4:03.79 e precede la connazionale Axumawit Embaye, seconda in 4:04.53. Completa il podio la britannica Laura Muir, terza in 4:04.93. Ben si comportano, nel complesso, le tre azzurre in gara, anche se nessuna riesce a ritoccare il personale stagionale: sesta piazza per Gaia Sabbatini in 4:05.82, ottava posizione per Federica Del Buono in 4:06.16, 13° posto per Ludovica Cavalli con 4:08.39. A menare le danze in testa al gruppo, per oltre metà gara, è l’australiana Ellie Sanford, che passa davanti a tutte ai 400 ed agli 800 metri, salvo poi fermarsi e non concludere la gara. Comando delle operazioni preso poi dall’etiope Hirut Meshesha, che resta in testa fino al traguardo complice un ultimo giro da 1:00.03.

Getto del peso: Ponzio 6°, Fabbri ancora indietro

Lo statunitense Joe Kovacs ha vinto la gara del getto del peso maschile disputata allo Stadio Olimpico di Roma e valevole per la 42ma edizione del Golden Gala “Pietro Mennea”, quinta tappa della Diamond League 2022 di atletica leggera. Il nordamericano fa segnare 21.85 metri col terzo lancio, poi suggella il successo con 21.69, 21.56 e 21.27 nei tentativi successivi, tutte misure che lo avrebbero portato comunque alla vittoria. Alle sue spalle, con 21.18 metri, si piazzano il croato Filip Mihaljevic (personale stagionale), secondo, ed il polacco Konrad Bukowiecki, terzo. In favore del croato depone la seconda miglior misura (21.15 contro 21.11 del polacco). Resta ai piedi del podio, pur andando oltre i 21 metri, il brasiliano Darlan Romani, quarto con 21.15 ed escluso dall’ultima serie di lanci. Alle sue spalle si piazza il serbo Armin Sinancevic, che si ferma in quinta posizione con 20.96.

Il migliore dei due italiani in gara è Nick Ponzio, che si classifica 6° con 20.59, andando a precedere il polacco Michal Haratyk, settimo con 20.23. Oltre la fettuccia dei 20 metri anche il tedesco David Storl, ottavo con 20.10, mentre termina dopo tre lanci la gara di Leonardo Fabbri, 9° con 19.95, che rappresenta il personale stagionale (prec.19.68).

Roberta Bruni 2ª nell'asta

Epilogo amaro per l’astista del Bel Paese Elisa Molinarolo, eliminata a 4.40, mentre la collega Roberta Bruni (laureatasi stamattina in Scienze forestali) ha oltrepassato la misura al terzo tentativo per poi chiudere al secondo posto (4.60) in coabitazione con la britannica Holly Bradshaw. Gradino più alto del podio appannaggio della statunitense Sandi Morris (4.81).

Kerley domina i 100 m, Jacobs assiste al 9"92 dello statunistense

Fred Kerley: l’argento di Tokyo 2020 ha destato un’ottima impressione, imponendosi in 9″92 con vento leggermente contrario (-0.2). Doveva essere la gara regina del Golden Gala a Roma, quinta tappa della Diamond League 2022 di atletica. Al via dei 100 metri mancava tuttavia il campione olimpico Marcell Jacobs , alle prese con un infortunio muscolare in via di guarigione . In un contesto che si è rivelato complessivamente di caratura tutt’altro che eccelsa, a dominare è stato proprio il grande rivale dell’azzurro, ovvero: l’argento di Tokyo 2020 ha destato un’ottima impressione(-0.2).

Per lo statunitense si tratta del primato stagionale eguagliato (aveva ottenuto lo stesso tempo anche a Nairobi poco più di un mese fa), ad 8 centesimi dal personale che aveva registrato proprio alle ultime Olimpiadi. Il classe 1995 si è rivelato troppo superiore al cospetto di una concorrenza non all’altezza. In particolare ha fatto il vuoto nella fase lanciata, concedendosi il lusso di salutare la tribuna ancor prima di tagliare il traguardo. Nella graduatoria mondiale stagionale, Kerley occupa la quinta posizione in una lista che è sempre capeggiata dal keniano Ferdinand Omanyala in 9″85. Marcell Jacobs, che sinora ha gareggiato solo a Savona lo scorso 18 maggio, è 22° in 10″04.

A Roma si è materializzato un podio tutto a stelle e strisce. Alle spalle del connazionale Kerley, a distanza comunque siderale, si sono piazzati Kyree King (10″14) e Cravont Charleston (10″17), con quest’ultimo che ha preceduto al fotofinish il giamaicano Nigel Ellis. Quinta posizione per il sudafricano Emilie Erasmus in 10″22.

Jacobs: "Bolt mi incorona suo erede? È incredibile!"

