Tre brutti tentativi a 2,27 m, tutti falliti, lo costringono ad accontentarsi del terzo posto davanti al proprio pubblico, anche se il marchigiano ci avrebbe tenuto a vincere questa gara. Invece a Roma trionfa lo statunitense JuVaughn Harrison davanti al polacco Norbert Kolbielski, con un errore in più. Golden Gala ancora stregato per Gianmarco Tamberi. L'oro nel salto in alto puntava a migliorarsi ulteriormente dopo il buon 2,30 fatto segnare a Ostrava, spinto dalla bolgia di uno Stadio Olimpico completamente per lui, eppur tradito dall'asticella precedente al suo primato stagionale.

Gimbo, presentatosi da favorito sulla carta dopo la Un podio con un pizzico di amaro per, presentatosi da favorito sulla carta dopo la rinuncia di Barshim : sei centimetri peggio rispetto alla precedente uscita, peccando nuovamente di incostanza all'aperto in questa stagione. Dopo il 2,15 e il 2,20 superati al primo tentativo, l'azzurro commette il primo errore a 2,24 m, immediatamente rimediato. A 2,27 invece si inceppa qualcosa e non riesce a tenere il passo degli altri due avversari. Evidente il dispiacere dell'oro di Tokyo dopo aver fallito l'ultimo tentativo, prima di lasciarsi abbracciare dalla Curva Sud. L'obiettivo di raggiungere i 2,40 m rimane ancora lontano.

La gara di salto in alto nella capitale italiana si spegne insieme all'entusiasmo di Tamberi e del pubblico. Nessuno dei due atleti rimasti in gioco riesce a tenere in piedi l'asticella sull'altezza di 2,30 m e l'ucraino Andriy Protsenko fallisce l'assalto disperato al podio, lasciando l'ultimo gradino al 30enne italiano, che comunque accumula punti preziosi in Diamond League, in vista di un titolo da difendere.

