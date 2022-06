Golden Gala di Roma, in programma domani giovedì 9 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, una parata di stelle dell’atletica che vedrà gareggiare i migliori atleti a livello globale in tantissime discipline. Non mancheranno, naturalmente, anche le stelle azzurre ( Sale l’attesa per il, una parata di stelle dell’atletica che vedrà gareggiare i migliori atleti a livello globale in tantissime discipline. Non mancheranno, naturalmente, anche le stelle azzurre ( eccezion fatta per Marcell Jacobs , alle prese con un infortunio).

Ad

il campione olimpico in carica non è ancora mai riuscito a vincere al Golden Gala Pietro Mennea, il che dà ancora più carica e motivazione per l’evento di domani. Tra queste, vi sarà anche Gianmarco Tamberi, determinato nel portare a casa la vittoria nella sua specialità, il salto in alto, d’altronde,, il che dà ancora più carica e motivazione per l’evento di domani.

Golden Gala Tortu: "Che emozione correre contro i compagni di staffetta" 8 ORE FA

Lo conferma lo stesso Gimbo, con le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: “Quella di domani sarà una serata magica, devo dire che mi dispiace che non ci sarà Barshim (campione olimpico con l’azzurro a Tokyo, ndr), spero recuperi presto. Io voglio vincere: al Golden Gala sono arrivato secondo, terzo, mai primo, è arrivato il momento“.

Non può mancare l’invito al pubblico di casa, chiamato a sostenere gli azzurri, inoltre, gli obiettivi quantomeno per questa stagione sono piuttosto chiari per Tamberi: “Il divertimento domani è assicurato, venite all’Olimpico, non ve ne pentirete! Obiettivi a questo punto della mia carriera? Innanzitutto vincere qui al Golden Gala, poi voglio vincere ai Mondiali outdoor, è l’unico titolo internazionale che mi manca, oltre a questi trionfi, voglio arrivare a saltare 2.40, penso di poterci arrivare prima o poi“.

Tamberi e Barshim premiati con l'Inspiration Award: "Storia incredibile"

Golden Gala Niente sfida Tamberi-Barshim al Golden Gala: forfait del qatariota IERI A 15:49