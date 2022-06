presenza di tre quarti della staffetta d'oro alle Olimpiadi (il 23enne statunitense ha sbaragliato la concorrenza allo Stadio Olimpico con un 20"01 davanti al sudafricano Luxolo Adams di oltre tre decimi. Migliore degli azzurri Filippo Tortu, alla sua seconda prestazione stagionale sul mezzo giro di pista (la prima, a Doha, con un tempo non omologabile per l'eccessivo vento) terminata in 20"40. Tempo alto per il 23enne delle Fiamme Gialle in confronto al suo personale (20"11), a dimostrazione di una condizione non ancora al vertice; ma può comunque vedere il bicchiere mezzo pieno per il podio conquistato davanti al proprio pubblico. I 200 m del Golden Gala 2022 di Roma erano una delle gare più attese - nonostante non appartenesse alle prove valide per la Diamond League - per la Jacobs ha seguito la corsa a bordo pista a causa di qualche acciacco muscolare) a fianco dell'argento olimpico Kenneth Bednarek. Come da pronostico,allo Stadio Olimpico con un 20"01 davanti al sudafricano Luxolo Adams di oltre tre decimi., alla sua seconda prestazione stagionale sul mezzo giro di pista (la prima, a Doha, con un tempo non omologabile per l'eccessivo vento) terminata in. Tempo alto per il 23enne delle Fiamme Gialle in confronto al suo personale (20"11), a dimostrazione di una condizione non ancora al vertice; ma può comunque vedere il bicchiere mezzo pieno per il podio conquistato davanti al proprio pubblico.

Tortu infatti ha preceduto il connazionale Eseosa Desalu (20"59, nemmeno la sua miglior prestazione stagionale) e il britannico Mitchell-Blake, colui a cui aveva strappato l'oro nella 4x100 dieci mesi prima a Tokyo mettendogli la testa davanti. Questa volta invece il margine è decisamente più netto. Ottavo posto per il terzo degli italiani in gara, Lorenzo Patta, che migliora il personal best di sette centesimi (20"91 il tempo del sardo).

Tortu: "Sono partito male, ma non è una prova da buttare"

Nel post-gara Filippo Tortu ha reagito così ai microfoni Rai: "Parlando con Desalu, lui ha detto che aveva fatto bene la partenza e un po' meno il lanciato. Io invece l'esatto opposto. A metà gara mi sono reso conto che gli altri stavano per andarsene e io sono partito con troppa calma, la curva l'ho corsa molto male, cosa che non mi aspettavo. Sono andato abbastanza bene nel finale, ma se fai 120 metri piano poi non è che ti puoi aspettare un buon tempo. Comunque non è una prestazione totalmente negativa, mi aspettavo meglio, però cercherò di vedere il bicchiere parzialmente pieno".

