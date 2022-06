Niente remake della magica finale olimpica di salto in alto maschile allo Stadio Olimpico di Roma. A differenza di quanto preannunciato, Mutaz Essa Barshim non prenderà parte al Golden Gala, il tradizionale meeting della capitale facente parte della Diamond League. Il 30enne qatariota avrebbe dovuto sfidare l'azzurro Gianmarco Tamberi, i quali lo scorso agosto hanno condiviso la medaglia d'oro a Tokyo 2020.

Gimbo "giocare in casa" e ospitare l'amico in pedana. In Qatar tuttavia nessuno dei due trionfò in una prova caratterizzata dal vento forte, nella quale Barshim venne beffato dal coreano Woo Sanghyeok, mentre Tamberi si fermò alla mediocre misura di 2,20 m chiudendo settimo. C'era grande attesa per la rivincita all'Olimpico di Roma, soprattutto considerando che il marchigiano numero 1 nel ranking aveva appena eguagliato il season best dell'altro oro nell'alto, superando l'asticella di Dopo che una prima volta in questa stagione Barshim e Tamberi si erano fronteggiati a Doha , davanti al pubblico del primo, in questa occasione sarebbe toccato a"giocare in casa" e ospitare l'amico in pedana. In Qatar tuttavia nessuno dei due trionfò in una prova caratterizzata dal vento forte, nella quale Barshim venne beffato dal coreano Woo Sanghyeok, mentre Tamberi si fermò alla mediocre misura di 2,20 m chiudendo settimo. C'era grande attesa per la rivincita all'Olimpico di Roma, soprattutto considerando che il marchigiano numero 1 nel ranking aveva appena eguagliato il season best dell'altro oro nell'alto, superando l'asticella di 2,30 m a Ostrava (stessa altezza di Barshim a Doha, unica uscita stagione all'aperto) e tornando a convincere dopo una prima parte dell'annata outdoor in ritardo di condizione.

Ad

Golden Gala Tamberi vs Barshim: quando e dove vedere il grande duello 5 ORE FA

Gli avversari di Tamberi al Golden Gala

L'assenza di uno dei campioni olimpici non fa diminuire comunque il fascino del Golden Gala 2022, Gianmarco Tamberi resta uno degli atleti più attesi per il prossimo 9 giugno insieme a tante altre stelle dell'atletica. A questo punto Gimbo parte con i favori del pronostico in quello che rappresenta a tutti gli effetti un test prima dei Mondiali di luglio, ma chi sono i suoi principali rivali nella prova di salto in alto? I finalisti delle Olimpiadi di Tokyo Brandon Starc e JuVaughn Harrison gli uomini da temere maggiormente, ma non va sottovalutato nemmeno l'ucraino Andrij Protsenko, che vanta un personale di 2,40 m (un centimetro meglio del career best di Tamberi) anche se ottenuto ormai otto anni fa. Presente anche un altro italiano, Marco Fassinotti (PB di 2,33 m e 2,25 m ad inizio stagione).

Tamberi, inno di Mameli cantato a squarciagola con l'oro al collo

Golden Gala Jacobs salta il Golden Gala: continuano i guai muscolari 01/06/2022 A 17:20