Marcell Jacobs si sta caricando per disputare i 60 metri al Meeting di Lievin, tappa del World Indoor Tour di atletica leggera (livello gold). Giovedì sera il Campione Olimpico dei 100 metri sarà impegnato in un doppio turno (batterie alle 19.50, finale alle 21.30) con l’obiettivo di infilare la terza vittoria stagionale, dopo essersi imposto a Berlino (col tempo di 6.51) e a Lodz (col crono di 6.49). L’azzurro punta a limare il suo record italiano (6.47) e ad avvicinarsi al primato europeo (6.42), che punta a infrangere nel corso di questa finestra al coperto.

Il velocista lombardo, che sta ripercorrendo le orme della passata annata agonistica, se la dovrà vedere con diversi avversari di lusso, tra cui lo statunitense Ronnie Baker, il quale vanta un personale di 6.40 e che il nostro portacolori ha sconfitto nella leggendaria finale di Tokyo. Si parla di organizzare una riedizione di quell’atto conclusivo, in una location di grande impatto come quella dei Fori Imperiali a Roma. Marcell Jacobs ne ha parlato in conferenza stampa a Lievin:

Questo progetto mi affascina enormemente, se poi davvero diventerà una riedizione della finale olimpica, visto che tutti saranno già in Europa, ancora di più. Ho il Colosseo tatuato sull’avambraccio destro: correre avendolo sullo sfondo sarebbe il massimo. Tanto l’oro mica verrebbe rimesso in palio… Una gara in quel contesto valorizzerebbe uno dei luoghi più belli del mondo, sono certo che anche all’estero avrebbe una gran presa“.

